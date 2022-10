Els universitaris del Ripollès i la Cerdanya prefereixen anar a estudiar a Barcelona

Els estudiants universitaris del Ripollès i la Cerdanya acostumen a optar, de forma prioritària, per anar a estudiar a Barcelona o rodalies, mentre que la resta de comarques gironines tenen Girona -i per tant, la UdG- com a primera opció. Aquesta és una de les conclusions que es poden extreure de l’Estadística de la mobilitat obligada per raó d’estudis universitaris, publicada ahir per l’Idescat, segons la qual hi ha un 54,7% d’alumnes gironins que estudien a la mateixa província de Girona. Les últimes dades disponibles, que corresponen al curs 2020-2021, són molt similars a les del curs anterior, quan aquest percentatge se va situar en un 55%. En qualsevol cas, per poder interpretar correctament aquestes dades cal tenir en compte que les comunicacions del Ripollès i la Cerdanya són molt millors amb Barcelona -ja que hi connecten amb la línia ferroviària R3- que no pas amb Girona, on no hi ha cap línia de tren directa.

https://www.idescat.cat/pub/?id=emouniv&n=8815&t=202000&by=at Així doncs, si s’observa la mobilitat dels estudiants per comarques, es pot veure com els 300 estudiants universitaris que viuen a la Cerdanya opten, majoritàriament, per anar a estudiar al Barcelonès (155 persones) i el Vallès Occidental (65). En canvi, només n’hi ha vint que opten per desplaçar-se fins a Girona i vint més cap a Lleida (ja que la meitat de la Cerdanya pertany a la província de Lleida). I al Ripollès passa una situació semblant. La principal comarca de destí dels seus 420 estudiants universitaris és, en primer lloc, el Barcelonès (190 persones), mentre que en segona posició se situa el Vallès Occidental, amb 80. El Gironès, i per tant Girona, només se situa en tercera posició, amb 70 estudiants d’aquesta comarca que decideixen inscriure-s’hi. https://www.idescat.cat/pub/?id=emouniv&n=8815&by=mun&t=202000 En canvi, la resta de comarques gironines tenen Girona com a centre universitari de referència. Fins i tot en el cas de la Selva: malgrat que la línia de trens connecta tant amb Girona com amb Barcelona, i que en el cas de Blanes està molt millor connectada amb la capital catalana que amb Girona, la majoria d’estudiants opten per anar a Girona (1.570 persones), molt per davant de Barcelona (870). Pel que fa als estudiants d’altres comarques que van a estudiar a Girona, els que vénen de més enllà de la província són majoritàriament estudiants del Maresme, del Vallès Oriental i d’Osona; i a més distància hi ha el Barcelonès, el Vallès Occidental i el Bages.