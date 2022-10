L'Església Anglicana de la Costa Brava, entre Zoom i les misses presencials

Nascuda l’any 2002, l’Església Anglicana de la Costa Brava portava divuit anys oferint celebracions religioses i construint comunitat entre nombrosos anglesos expatriats a les comarques gironines quan la irrupció de la covid-19 va estroncar el seu dia a dia, com a tothom. Però això no va suposar, ni molt menys, la seva desaparició. Amb la reverenda Rachel Shock al capdavant, durant els mesos més durs de la pandèmia van començar a fer celebracions i trobades online que es van convertir en tot un èxit -ja que ajudaven a retallar les distàncies físiques-, i que encara es mantenen. Tot i això, han reprès les celebracions presencials -tot i que sense data determinada- a Madremanya, Lloret de Mar i recentment s’hi ha afegit Girona ciutat, on l’església pentecostal Elim els ha cedit un espai. A partir d’ara, l’objectiu és continuar combinant les celebracions presencials i les digitals, a través de Zoom. «Sabem que és una manera diferent de fer Església, però a nosaltres ens funciona», explica Shock. I tot i estar molt agraïts a l’església Elim per l’acollida, són conscients que és un espai molt ocupat -ja que també acull l’església ucraïnesa- i per això estan buscant algun altre espai a Girona per poder-hi traslladar les celebracions. En tot cas, Shock recomana consultar el lloc web de l’església, www.anglicancb.org, per tal de confirmar quan es faran els propers serveis, tant físics com digitals, i estar al dia de qualsevol novetat de l’Església.

L’Església Anglicana de la Costa Brava fa molt més que misses: al llarg dels seus vint anys d’història s’ha convertit en un espai de trobada per als anglesos que viuen a les comarques gironines, tot i que està oberta a tothom. Abans de la pandèmia celebraven cada diumenge missa en un espai diferent, i també organitzaven esdeveniments com la Fira de Nadal o celebracions especials. Amb l’arribada de la pandèmia, totes les trobades que fins llavors havien estat físiques van passar a fer-se a través de Zoom, però l’entusiasme no va decaure. «Vam començar a fer cafès al matí, un concurs de preguntes, la trobada d’estudis bílbics, els serveis religiosos de diumenge... a la congregació hi ha molta gent gran que es va sentir molt sola durant la covid, i això els va fer molta companyia», recorda Shock. I a l’hora de la veritat, aquest tancament forçós va tenir alguns efectes beneficiosos: «La gent es va conèixer molt més i hi ha molt més companyerisme. Per exemple, els de Lloret no coneixien la gent de la Costa Brava nord o centre, i en canvi gràcies a Zoom la comunitat s’ha fet molt més gran», assenyala la reverenda.

Actualment, les trobades de Zoom tenen unes 25 o 30 persones de mitjana, moltes de les quals es connecten des del Regne Unit. Es tracta de membres de la comunitat que antigament havien viscut a les comarques gironines, però que van tornar a casa arran del Brexit i la pandèmia. I en alguns casos, el format digital ha permès obrir nous grups i serveis: «Jo havia intentant fer pregàries al vespre, però a nivell físic no va funcionar mai, perquè la gent no volia conduir de fosc. En canvi, per Internet sí que funciona», celebra la reverenda Shock. O el grup d’estudis bíblics, que prefereix continuar en format digital perquè així els seus membres s’hi poden connectar encara que estiguin de viatge.

Però tot i el bon funcionament de les trobades virtuals, la comunitat és conscient que cal mantenir també les trobades presencials, perquè el cara a cara és insubstituïble. És per això que van reprendre els serveis dominicals a Madremanya i Lloret de Mar, tot i que no amb una regularitat específica (per saber els horaris, cal estar pendents de la web). Però a més, també han decidit començar a fer serveis a Girona, on l’església Elim els ha cedit un espai al seu edifici de Domeny. «Girona és més cèntric, de manera que esperem que a la gent li sigui més fàcil arribar-hi, i també hi ha més angloparlants», explica Shock.

La relació amb Elim

La relació amb l’església Elim va començar gràcies a un membre de la congregació que hi assistia, que els va posar en contacte. «Han estat molt amables d’oferir-nos un espai, i com que ells també tenen dones que fan de pastor, ens hem entès fàcilment i ha estat molt senzill venir aquí», explica Shock. El proper servei religiós a Girona, tot i que encara s’ha de confirmar, serà al mes de desembre. I és que la falta d’espai fa que s’estiguin plantejant buscar un altre lloc, de manera que aprofiten per fer una crida: «No cal que sigui una església, amb un local en faríem prou», assenyala.

D’altra banda, hi ha prevista una celebració de Nadal al desembre a Madremanya, tot i que, de nou, la confirmació arribarà via web. Això sí, es tracta d’actes oberts a tothom. «A vegades la gent té prejudicis i pensa que només determinades persones poden venir a l’església; però nosaltres som una comunitat variada i aquest és un dels nostres principals punts forts», garanteix Shock.