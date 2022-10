«Hem de minimitzar l’abandonament escolar prematur», va sentenciar ahir el director dels Serveis Territorials d’Educació a Girona, Adam Manyé, en la primera trobada entre agents econòmics i direccions de centres de Formació Professional (FP) celebrada a la seu de la Generalitat a Girona, en el marc de la Taula d'Impuls de l'FP a les comarques gironines.

En el tret de sortida de la jornada, Manyé va posar de manifest que la prioritat és que «els joves acabin tenint tota la formació possible» i va assegurar que «necessitem una millora del procediment». En aquest sentit, va recordar que enguany el departament d’Educació ha implantat nous criteris per a facilitar l'accés preferent a l'alumnat provinent de 4t d'ESO. De fet, més del 97% dels estudiants arribats de 4t d’ESO han obtingut plaça en una de les opcions sol·licitades. Un cop completat el procés de matriculació, la Generalitat celebrava que només 1.200 persones s’havien quedat sense plaça a Catalunya. Patronal i sindicats, però, xifrar en més de 15.000 alumnes els alumnes que volien cursar FP i que finalment no ho han pogut fer a causa d’una mala planificació del sistema.

En paral·lel, Manyé va celebrar que ara «la FP genera molt d’interès», un escenari que va reconèixer que «no sempre ha estat així». Tot i això, va instar a «repensar la FP estratègica i territorialment», a partir d’on va confessar que «sovint acabes heretant i perpetuant inèrcies». En aquest sentit, va fer una crida a sumar esforços: «O hi som tots o no ens en sortirem», va remarcar. També va celebrar que a Catalunya «no hi ha cap altre Taula d’Impuls territorial de l’FP».

«Una necessitat de present»

Per la seva banda, la delegada territorial del Govern de la Generalitat a Girona, Laia Cañigueral, va advertir que «potenciar la Formació Professional (FP) no és una qüestió de futur, sinó una necessitat de present». Amb aquesta declaració d’intencions, va assegurar que la missió de la Generalitat de Catalunya és «prestigiar» els estudis i «potenciar un nou model d’FP» perquè sigui «el motor de la reforma del nostre teixit socioeconòmic». En aquest sentit, va assegurar que «volem impulsar un canvi de paradigma», que anirà de la mà de «treballar per a despertar i orientar vocacions entre els més joves».

També, amb la mirada posada en altres països europeus i deures per a fer: «Hem d’aconseguir reduir el percentatge de població que disposa d’una baixa qualificació, que ara se situa al 30%, i l’hem de rebaixar fins al 15% si volem estar al llindar d’altres països europeus», va afirmar la delegada. I el mateix amb la qualificació mitjana: «Hem de passar del 22 al 50% de població amb aquesta qualificació», va assegurar. Amb tot, va destacar els «avenços» del Govern en aquesta direcció, des de l’increment de l’oferta d’FP a l’augment de la demanda. «Això ja és un èxit, ens indica que els joves estan veient que és una opció amb futur». Tot i això, va reconèixer que «encara tenim molts reptes per endavant». En aquest sentit, va posar èmfasi en la «necessitat d’interrelacionar la planificació d’ofertes de formació professionali les mancances del mercat laboral de forma transversal i interdepartamental».

La trobada va comptar amb un centenar de persones, entre representants dels centres educatius on s’imparteix Formació Professional i agents socioeconòmics de la demarcació de Girona, que van posar en comú les necessitats del mercat laboral i l’oferta de FP que hi ha al territori per a planificar la Formació Professional del futur. En total, hi van participar un 70% dels centres educatius, amb una representació del 84% dels cicles formatius. La Taula d’Impuls de l’FP a les comarques gironines es va impulsar al març i ja s’ha reunit en tres ocasions.

Dèficit de ma d’obra qualificada

A més, en l'arrencada de la jornada també es va posar el focus en un estudi elaborat des dels Serveis Territorials sobre les necessitats «reals» de personal qualificat al mercat laboral. El document, segons va assegurar el director dels Serveis Territorials d’Economia i Hisenda, Josep Polanco, vol «conèixer i valorar l’adequació de l’oferta formativa de FP reglada».

Una de les dades que es desprèn de l'informe és que els agents econòmics de les comarques gironines «manifesten tenir dificultats per a trobar personal qualificat i poder cobrir les places vacants». Una xifra que s’ha duplicat des de l’any 2015, passant del 13 al 25% registrat al 2021. De fet, el 25% de les empreses catalanes tenen dificultats per a aconseguir ma d'obra qualificada. El sector que més ho pateix, amb un 50%, és el de la construcció. Juntament amb el director dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball, Joan Martí, van assegurar que «pel que fa a la població activa, el sector serveis és el predominant, seguit del sector industrial». A nivell d’ofertes laborals, van assenyalar que «la tendència és de creixement, principalment al sector serveis i industrial». L’estudi també apunta que «el 59% dels demandants d’ocupació acredita nivell d’estudis d’educació general i estudis secundaris».