El dijous 17 de novembre, la Fundació Salut Empordà (FSE) organitza la segona edició de la jornada Transformació digital a les organitzacions sanitàries. Tendències al sector de salut i social. L’esdeveniment es farà al castell de Peralada, de les 9.30 h a les 13.45 h, i tindrà un format mixt (presencial i en línia). Comptarà amb dues taules rodones i diverses ponències d’experts en la matèria de reconegut prestigi nacional i internacional. La conferència inaugural és a càrrec d’Alfons Cornella, consultor d’innovació i fundador d’Infonomia i The Institute of Next, i es titula Tendències, innovació i Transformació Digital a les organitzacions sanitàries i socials.