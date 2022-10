Divendres de la setmana pasada, Josep Maria Coderch i la seva dona, Maria Carme Serra, van abaixar la persiana per darrera vegada de la carnisseria i botiga de queviures de Can Tola del carrer Relliquer d’Espolla. Arribat el moment de la jubilació d’ell, els descendents no han donat continuïtat a un negoci familiar que va fundar el 1905 el besavi Jaume Coderch Casas. Les tres primeres generacions van ser d’artesans flequers, reconeguts per la qualitat del pa que sortia del seu forn.

Quan Josep Maria Coderch es va fer càrrec de l’empresa, la va reconvertir en carnisseria i botiga de queviures. «Jo era carnisser, no m’agradava fer de flequer, però de pa bo n’hem tingut sempre. Em sap greu haver tancat, per tota la clientela que ens ha estat fidel durant tots aquests anys, sobretot per la gent gran», confessa. Aquest tancament s’afegeix a l’anterior de Can Salvi, els dos establiments de referència al poble. Tan bon punt va conèixer la decisió dels Coderch, l’alcalde Carles Lagresa es va posar a treballar amb els seus regidors per a trobar una solució. «Quan ho vam saber ens vam moure perquè el poble no es podia quedar sense cap botiga d’aliments i productes bàsics. Solució d’urgència Vam trobar unes persones que estaven disposades a agafar el relleu, però amb tots els tràmits i les obres que caldrien per a obrir un nou local no hauríem arribat a temps a poder-hi comptar ara», explica Lagresa. La solució ha estat «signar un conveni d’urgència amb l’argument de necessitat social per tal que puguin obrir provisionalment a la sala de la Coromina. Ho hem fet pensant en els veïns i, sobretot, en la gent gran d’Espolla. No els podíem deixar sense productes essencials».