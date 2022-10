Una vintena de voluntaris de CaixaBank van acompanyar ahir una cinquantena de persones de l’escola d’educació especial Joan Riu. Al llarg de la jornada, els voluntaris van participar en tallers de musicoteràpia, estimulació sensorial, estimulació vestibular, fisioteràpia i psicomotricitat. L’activitat s’emmarca en la Setmana Social, organitzada per l’entitat amb l’objectiu de fomentar la col·laboració amb iniciatives socials. El director territorial de CaixaBank a Catalunya i voluntari, Jaume Masana, va valorar molt positivament l’activitat i va destacar que «és una experiència molt enriquidora veure com el meu temps fa feliç a una altra persona i adonar-me com rebem més del que donem».

A Girona, més de 400 empleats, familiars i clients de CaixaBank i les seves filials de la demarcació participaran en les 57 activitats de voluntariat, que es celebraren del 15 al 23 d'octubre. De la flora al futbol A banda de l’acció a l’escola Joan Riu, s’han programat altres activitats, com actuacions de conservació i manteniment al Parc Natural de Montrgí, un entrenament de futbol de la mà del Girona FC Genuine o una activitat de marxa nòrdica on hi han participat persones amb discapacitat que acompanya la Fundació Els Joncs de Sarrià de Ter.