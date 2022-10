Ensurt en un apartament de Lloret de Mar. Els Bombers es van haver d’activar ahir de matinada cap a dos quarts de dues per un incendi als apartaments Blau, situats al número 19 de l’avinguda Just Marlés. Van activar dues dotacions i en tres quarts d’hora van donar l’incendi per extingit. El foc es va produir a la cuina i va afectar la campana extractora. Arran de l’incendi els sis inquilins van resultar ferits per inhalació de fum. El SEM els va assistir i els va traslladar a l’hospital comarcal de Blanes en ambulàncies: tots cinc ferits són de poca gravetat.

Els ferits són dues dones de 32 i 59 anys i tres homes de 36, 47 i 43 anys respectivament. L’apartament va quedar força afectat pel fum i segons els Bombers, arran de la pudor, els afectats serien reallotjats en un altre apartament. L’origen de l’incendi es desconeix, però podria tractar-se d’un tema elèctric. A banda dels Bombers i el SEM, al lloc també hi va treballar la Policia Local de Lloret de Mar.