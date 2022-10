La Festa Major de Banyoles se celebra amb una massiva participació a les activitats

Les festes majors d’aquest any estan recuperant la normalitat després d’una temporada de restriccions a causa de la pandèmia de la covid-19, i la festa major de Banyoles no és una excepció. El passat divendres 21 d’octubre es va iniciar el cap de setmana fort de la celebració, amb activitats per a totes les edats. En aquest sentit les primeres nits de les Barraques han sigut tot un èxit.

El divendres ja va comptar amb una gran participació durant tota la jornada, tant amb el Ball del Drac de Banyoles, que va mostrar el seu ball cerimonial per commemorar l’inici de festes; com amb la Tronada; o el ball de Passada, un precursor de la cercavila que en el 2018 es va recuperar com a patrimoni popular de la ciutat. En aquest últim hi van participar el drac i els dragonets, els gegants, els capgrossos i els cavallets. Les activitats van començar amb normalitat i seguint tota la programació establerta. Posteriorment, a partir de les onze de la nit, en el recinte de les Barraques, s’hi van reunir milers de persones per assistir als concerts de Drop Collective, Santa Salut i Auxili.

Si divendres la festa va ser tot un èxit, ahir, dissabte 22, la situació va ser molt semblant. Al matí es van fer les Dianes, que en altres llocs es coneixen com les Matines, una cercavila formada per gralles i percussió; i més tard, el Vermut amb Aleix Turon. Les dues activitats van comptar amb una participació molt elevada, tot ben puntual, seguint l’horari previst. A la jornada d’ahir, poc abans de mitjanit van començar els concerts de Barraques en què hi van participar Roba Estesa, Crim i DJ Insu. Novament s’hi esperava una multitud de persones.

Des de l’Ajuntament de la ciutat consideren que la festa major d’enguany està anant molt bé. Creuen que totes les activitats s’han fet amb normalitat i seguint amb la programació i els horaris establerts, i sense incidents.

El que més destaquen d’aquestes festes, segons el consistori, és l’elevada participació que s’ha vist enguany. Asseguren que la gent, en general, té moltes ganes de gresca i de viure una festa major amb tota la seva plenitud i normalitat, sense restriccions. Així mateix, també afirmen que aquesta implicació en les festes, aquestes ganes de sortir i de participar en les diferents activitats és un element compartit que es pot veure tant en grans com en petits.