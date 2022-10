Mobilització massiva per les «mames»

La cursa solidària «Corre per les mames» organitzada per la Fundació Oncolliga Girona amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama, ha mobilitzat avui al matí més de 6.000 participants que s'han volgut solidaritzar amb les persones afectades per aquest tipus de càncer. La iniciativa, que s'ha celebrat simultàniament a vint-i-quatre punts diferents de les comarques gironines, ha reunit participants de totes les edats, des de joves fins a gent gran, passant per famílies amb nens petits i persones que han volgut participar-hi acompanyats per la seva mascota. Una nova demostració de la capacitat de convocatòria que l’Oncolliga té al territori gironí gràcies a la feina que duen a terme les seves delegacions locals.

Corre per les mames és una iniciativa que va néixer l’any 2020 en el context de la pandèmia, amb l’objectiu de donar visibilitat a la lluita contra el càncer de mama i obtenir fons per sostenir els serveis d’ajuda a les afectades que ofereix l’Oncolliga a través del programa «Guapes i valentes»: banc de perruques, suport psicològic, drenatge limfàtic, marxa nòrdica i estètica oncològica. La inscripció a la cursa és un donatiu de 10 euros que es destina íntegrament a la Fundació Oncolliga Girona, per al desenvolupament d’aquest programa.

L’organització ha obsequiat els participants que es van inscriure online abans del 10 d’octubre amb la samarreta commemorativa de la cursa, que ha estat dissenyada per la il·lustradora palafrugellenca Anna Grimal.

Tant en la primera edició com en la segona, l’any passat, la cursa va tenir un format «virtual», és a dir, que no hi havia un punt de sortida ni un recorregut marcat, sinó que els participants feien una cursa o caminada en petits grups bombolla per itineraris del seu entorn, amb la samarreta de l’esdeveniment.

En aquesta tercera convocatòria, per primera vegada, la cursa ha estat 100% presencial i els participants podien triar entre un total de 24 punts diferents per fer un recorregut circular de 5km o 10km corrent o caminant, tots ells situats en poblacions on hi ha delegació local d’Oncolliga.

Tot i anomenar-se ‘cursa’, es pot fer tant corrents com caminant i hi poden participar persones de totes les edats. Des de l’Oncolliga es remarca que pretén ser és una gran festa de la solidaritat on tothom té cabuda.

En aquesta tercera edició de la Cursa de les Mames, les poblacions on hi ha hagut més participació han estat Santa Coloma de Farners (707), Amer (580) i Sant Feliu de Guíxols (452), mentre que poblacions més petites, com Cervià, Ribes de Freser o Cabanes, han aconseguit reunir al voltant d’un centenar de participants.