En una trobada de militants que va tenir lloc dissabte al matí a la seu del PSC d’Olot es van presentar els candidats socialistes a la capital de la Garrotxa, Les Planes d’Hostoles i Besalú, que seran Josep Guix, Joan Fagedas i Alejo Almendros, respectivament.

Marc Lamuà, el primer secretari del PSC de comarques gironines, va valorar positivament el fet de recuperar la llista a Les Planes d’Hostoles, ja que en el 2019 no hi van ser-hi, o de presentar-se a Besalú després de quatre eleccions municipals. També va declarar que «això demostra que el PSC de comarques gironines està més fort que mai». El ministre de cultura i president del partit, Miquel Iceta, va afegir que «els socialistes som gent de confiança, que legisla pel bé col·lectiu i que no deixa enrere ningú quan governem».