La resiliència és la capacitat que tenen alguns metalls de recuperar la seva forma original després d’haver-los deformat. Des de fa anys, però, aquest concepte també s’aplica a les persones: és la capacitat de fer front a les adversitats, evitar doblegar-se malgrat malalties, guerres o violència. I és precisament aquest concepte el que centrarà l’Agenda Llatinoamericana 2023, que té com a lema Resiliència comunitària. Retrobar-nos, actuar i resistir, i que posa la mirada en les comunitats indígenes americanes per veure com han aconseguit superar les dificultats que s’han trobat al llarg de la història, i que no han estat poques: desastres naturals, colonialisme, canvis de règim...

Es tracta d’un concepte de resiliència que parteix de valors tant personals però, molt especialment, de grup. «Davant les dificultats, si les superes, sempre hi ha alguna cosa que n’aprens i en surts reforçat», explica Jordi Pujades, que és membre de la Comissió de l’Agenda. És per això que l’Agenda de l’any que ve ha volgut posar la mirada sobre les comunitats indígenes i veure com han aconseguit superar els seus reptes, i han detectat que aquestes comparteixen unes pautes comunes.

En primer lloc, es tracta de comunitats amb una forta identitat cultural: comparteixen símbols, valors i un reconeixement com a poble. En segon lloc, tenen una forta vinculació social i solidària. També compten amb una forta autoestima col·lectiva, una identificació coral; i gaudeixen d’un gran humor social, és a dir, tenen una alta capacitat per expressar còmicament un fet per tal de convertir-lo en més tranquil·litzador. Finalment, també en destaca l'honestedat social: l’existència d’una ètica grupal.

Un cop identificades aquestes característiques compartides, l’Agenda compta amb diferents articles que exemplifiquen totes aquestes qualitats de les comunitats indígenes, i que narren com han afrontat situacions tan adverses com les explotacions de mineria, l’apropiació i contaminació de l’aigua per part d’empreses internacionals o les amenaces als periodistes. També hi ha, com és habitual, articles més dedicats a l’espiritualitat. Pujadas destaca, a més, que aquest any la introducció -que abans feia Pere Casaldàliga- va, per primera vegada, a càrrec d’una dona: Marta Benavides, d’El Salvador, col·laboradora des de fa anys de l’Agenda i que havia estat la secretària d’Oscar Romero. «La resiliència és resultat de viure processos de vida que desenvolupen caràcter, integritat, dignitat», escriu Benavides. Pel que fa als autors gironins, hi ha Mònica Gibanell, Josep Maria Terricabras o Sergi Nuss, entre altres.

S'han imprès 2.100 exemplars en català i 1.800 més en castellà per distribuir a Catalunya

Enguany s’han editat 2.100 exemplars en català i 1.800 en castellà de l’Agenda per distribuir-se a Catalunya. Segons recorda Pujadas, en el cas de la versió catalana sí que en fan una edició pròpia, amb articles que només es poden llegir aquí, mentre que en el cas de la castellana només es reimprimeix la versió general.

Acostar-se als joves

També, com és habitual, s’ha editat un punt de llibre i un calendari que acompanyen l’Agenda, on apareixen personalitats destacades del món dels drets humans. En aquest cas destaquen, per proximitat, Vicenç Fiol i Flors Sirera. Totes les agendes, a més, estan penjades a Internet, i la Comissió vol acostar-se cada cop més als joves. De fet, ja tenen una persona que dinamitzarà les xarxes socials per tal de fer arribar els continguts de l’Agenda al públic més jove. En aquest sentit, algunes de les pàgines de l’Agenda ja compten amb imatges i textos breus, precisament, per tal d’atraure més aquest públic.