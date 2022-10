Aposta per una única entrada a urgències del nou campus de salut

Avui ha finalitzat la primera part del procés participatiu que ha de definir el Pla funcional del futur Campus de Salut, on s’ubicarà el nou hospital Trueta, entre altres equipaments. Fa un mes, Salut va rebre les respostes de 414 professionals sanitaris del Trueta i Santa Caterina en referència al primer servei que s’avalua en el procés: urgències. També es van reunir grups de treball amb un total de 23 persones.

Als participants se’ls ha interpel·lat sobre l’accés a les urgències, el triatge, la distribució, la distància dels diferents serveis, la priorització i valoració d’espais físics, entre altres qüestions. A més, també s’han tractat específicament les urgències dels serveis de pediatria, ginecologia, traumatologia i de salut mental.

Un cop analitzats els resultats, tant de les preguntes com de les aportacions als grups de treball, avui se n'han publicat les conclusions, que s’inclouran al Pla funcional assistencial. D’entrada, el més destacat és que hi ha un consens en una entrada única, però amb accessos diferenciats per ambulàncies i vehicles particulars.

Els partidaris del Trueta a Domeny consideraven que seria perjudicial per als pacients en situacions de crisi

Aquest punt va ser un dels que va generar més debat entre els partidaris del nou hospital a Salt i els que el preferien a Domeny. Sindicats com Comissions Obreres i Satse, a més de col·lectius professionals, consideraven que el fet d’unir el servei en una sola porta d’entrada, «en cas de qualsevol situació de crisi incontrolada tant a l’hospital com al seu entorn i accessos, no hi hauria alternatives properes on desviar els pacients». És per això que optaven per ubicar el nou Trueta al nord de Girona per «mantenir l’equilibri en les instal·lacions sanitàries al territori». De fet, col·lectius professionals van manifestar que s’han produït episodis complexos, per exemple durant les campanyes de la grip, i que el fet que els dos hospitals estiguessin separats ha suposat un benefici per als pacients.

Triatge diferenciat

Per altra banda, els professionals que han col·laborat en el procés participatiu també han acordat que el triatge sigui diferenciat i que l’accés estigui ben connectat a l’exterior. També ressalten que els espais siguin «humanitzats».

Els participants també han valorat els aspectes més destacats de cada zona d’urgències, com la privadesa, la llum natural, el confort del pacient, espais amplis, sistemes de control del pacient, seguretat, espais per a acompanyants i la comoditat per treballar entre d’altres.