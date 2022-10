El regidor de Cultura i Festes, Miquel Cuenca, va definir com una de les millors festes de Banyoles dels últims anys l’edició que va començar dijous i que s’allargarà encara durant el dia d’avui. Segons Cuenca, va afirmar que «tant per la quantitat de la gent, que hi ha hagut molta assistència a totes les activitats, com per exemple amb el concurs de colles sardanistes i a una mostra de castells que es van programar alhora i estaven plens de gent».

Cuenca va afegir que és «una mostra que hi havia moltes ganes de festa, no només per la quantitat, sinó també per la diversitat dels actes nous i perquè han tingut molt bona acollida». Va remarcar que hi ha hagut «moltes activitats noves com la trobada de glossa o el concurs d’arrossos o una nova comparsa».