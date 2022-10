D'Homer a Bolsonaro: la classe magistral de Junqueras a la UdG

Oriol Junqueras no podrà tornar a exercir com a professor fins el curs 2031-2032 a causa de la sentència del procés, que el va inhabilitar per un període de tretze anys. Però tot i això, troba a faltar les aules. És per això que s'ha notat com disfrutava quan ha ofert la conferència titulada La construcció de la democràcia. Una perspectiva històrica, en el marc del Seminari Permanent de Ciència Política, organitzat per l’Àrea de Ciència Política de la UdG. La sala de graus de la facultat de Dret s'ha omplert a vessar d’estudiants i fins i tot n’hi ha que s'han quedat dempeus. Sense micròfon, sense suport informàtic, Junqueras ha ofert una classe magistral sobre els orígens de la democràcia a través de diversos exemples al llarg de la història: d’Homer i Agamemnon a la revolució soviètica, de Kant fins a les eleccions presidencials brasileres previstes per aquest diumenge. Es notava que el líder republicà se sent còmode a l’aula: «No puc fer classes a la universitat durant tretze anys pel perill que suposo per a l’àmbit universitari, per tant, espero que quan acabi sentiu una passió irrefenable per la rebel·lió i la sedició», ha indicat, entre rialles, abans de començar.

Junqueras ha tret la seva vena d’historiador per convidar els alumnes a reflexionar sobre els fonaments de la democràcia a través de la història i, molt especialment, els seus canvis tecnològics, per acabar desembocant en una realitat molt actual: el canvis que estan provocant les xarxes socials en la democràcia, en l’opinió pública i les formes que té la gent de relacionar-se. «Es converteixen en una eina que alguns aprofiten per canviar el relat», ha assenyalat Junqueras, que adverteix que «la democràcia estarà condicionada per les noves tecnologies i l’ús que se’n fa». És per això que, segons ha recordat, hi ha estats que tenen «un control absolut sobre les xarxes, precisament per evitar que esdevinguin un element d’estímul a la democràcia». Per tant, ha advertit que els canvis tecnològics modifiquen -tant de forma positiva com negativa- la realitat política, i és per això que polítics i grans corporacions intenten controlar-los.

Després d’una hora i mitja llarga de ponència, només un parell de preguntes per part de l’alumnat: una sobre xarxes socials i l’altra sobre el concepte de democràcia. Cap referència, per part dels estudiants, a la situació política a Catalunya o la seva experiència personal. Això sí, Junqueras s'ha endut tres o quatre sonors aplaudiments que va agrair: «Abans no m’agradava gent que m’aplaudissin, però ara penso: què coi, ja està bé», va admetre, amb un somriure final.

Suport a la candidatura de Girona

Abans d’entrar a fer la classe magistral, Junqueras s'ha reunit amb el candidat d’ERC per Girona i vicealcalde de la ciutat, Quim Ayats, a qui ha mostrat el seu suport de cara a les municipals del proper mes de maig. «La ciutat necessita un canvi, un canvi d’aires, un canvi d’actitud, una voluntat molt més ambiciosa, al servei de la gent», va considerar Junqueras. Per a líder d’ERC, la ciutat «necessita mirar-se amb orgull, i també necessita mirar amb voluntat de lideratge i colideratge tot el seu entorn, amb un paper decisiu a Catalunya». I, al seu parer, qui més pot contribuir a aconseguir-ho és Quim Ayats.