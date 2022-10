La Diputació de Girona ha impulsat un projecte per a la rehabilitació energètica i l'adequació al canvi climàtic de sectors residencials de les comarques gironines. Es tracta d'un treball que vol oferir eines a les administracions públiques per incentivar, millorar i adequar l'eficiència energètica de l'entorn dels sectors residencials que pateixen necessitats.

Tal i com explica la corporació, els darrers plans d'acció per a l'energia sostenible i el clima han posat de manifest que les zones residencials són grans consumidores d'energia, fet que comporta un increment de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. En aquest sentit, adverteixen que l'augment de les onades de calor, dels dies consecutius sense precipitacions i dels episodis de pluges abundants poden incrementar encara més aquesta demanda energètica en climatització en el sector de l'habitatge i l'urbanisme.

Davant d'aquesta perspectiva, la Diputació apunta que la rehabilitació energètica s'ha convertit en els darrers anys en un sector en auge. Per això, el diputat de Medi Ambient, Lluís Amat, ha destacat que aquesta nova eina serà "indispensable" per millorar els espais urbans en el seu conjunt, incidint en els entorns vulnerables des d'un punt de vista social i ambiental".

La diagnosi es va portar a terme a les tres comarques on la corporació va instal·lar primer oficines de transició energètica: el Baix Empordà, el Gironès i el Ripollès. D'aquí, es van escollir quinze localitzacions, cinc per comarca, susceptibles de rebre actuacions de rehabilitació energètica perquè es van construir fa molts anys. Al Baix Empordà, aquests edificis es troben a Corçà, la Bisbal, Sant Feliu de Guíxols, Ullà i Verges; al Gironès se situen a Bescanó, Cassà, Celrà, Llagostera i Salt; i finalment al Ripollès hi ha dos edificis a Ripoll, dos més a Campdevànol i un altre a Ribes de Freser.

D'acord amb la valoració de les oportunitats i reptes de cada edifici, s'ha fet una guia d'acció amb propostes concretes per aplicar a cada tipologia d'edifici escollit, ja sigui unifamiliar o plurifamiliar. A l'hora de valorar les accions s'han tingut en compte aspectes com el cost econòmic o la reducció de consum en climatització.

En aquest sentit, s'han plantejat solucions d'eficiència energètica (instal·lació de sistemes d'aïllament tèrmic exterior, canvis de fusteria de les finestres o aïllament de cobertes); solucions de producció energètica (integració en comunitats locals d'energia), solucions d'estalvi d'aigua (com la instal·lació d'airejadors a les aixetes o inodors de baix consum), solucions per a la reducció de l'efecte "illa de calor" (repintat de la coberta reflectant o dels tendals), així com la col·locació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

Aquestes actuacions podran rebre ajuts tant de les administracions locals com dels fons europeus Next Generation, tot i que els usuaris també n'hauran d'aportar una part. En la gestió i coordinació d'aquestes subvencions hi jugarà un paper clau la figura de l'agent rehabilitador, una persona física o jurídica, així com l'entitat pública o privada que pot impulsar, gestionar i percebre aquestes ajudes públiques.