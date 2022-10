Els robatoris violents en habitatges segueixen a l’alça

Els robatoris violents en domicilis no s’aturen a les comarques gironines. Això és el que es desprèn de les dades estadístiques del Ministeri de l’Interior que ha fet públiques les últimes hores referents a l’any passat.

La policia va tractar 71 casos el 2021 a les comarques gironines, la xifra més alta des que hi ha dades estadístiques públiques (el 2010). Entre els anys 2008 i 2012 van ser els pitjors ja que va ser una època en què hi havia grups criminals que utilitzaven la violència per robar i van causar molta alarma. S’han produït sobretot en masies aïllades del Gironès i el Baix Empordà, on fins i tot els lladres acabaven lligant als propietaris per aconseguir-ne el botí.

Xifra negra

Actualment també existeix una xifra negra d’aquest tipus de robatoris, com s’ha explicat diverses vegades des dels Mossos d’Esquadra, i correspon als assalts violents que cometen bandes dedicades a la marihuana i que en robar-se entre sí sovint utilitzen la violència i fins i tot, utilitzen armes de foc. Serien els anomenats narcoassalts. Aquests preocupen molt la policia ja que l’ús d’armes de foc ja és un fet molt greu i algun cas, pot acabar -com ha passat- en un homicidi. Són casos que en ser entre grups sovint no es coneixen, ja que no es denuncien entre sí.

S’ha de tenir en compte que no tot són sostraccions planificades per grups criminals en aquest conjunt de robatoris amb violència. També hi ha fets on sovint el que ocórrer és que un lladre entra al domicili i no compta trobar-hi ningú. En canvi, un cop dins hi acaba apareixent un dels inquilins. Cosa que a vegades acaba amb violència per part del lladre.

77% més de casos en dos anys

Els 71 casos d’aquest any passat contrasten amb els casos que hi va haver el 2019, abans de la pandèmia (40). Això representa que en tres anys hi ha hagut un creixement que supera el 77% dels robatoris d’aquest tipus i que ha investigat la policia. El 2020, ja en plena pandèmia, també va experimentar un creixement respecte a l’any anterior i els fets es van situar en 60 casos coneguts.

Analitzant les xifres dels darrers 12 anys, crida l’atenció com és a partir del 2018 que la corba comença a pujar. Es passa de 29 aquell any, a 40 el següent i va escalant fins als 71 de l’any passat.

Prop de la meitat resolts

Dels 71 casos que la policia va tractar l’any passat, s’ha de dir que 32 han acabat resolts. És gairebé la meitat i com a resultat de l’actuació dels Mossos d’Esquadra -que han tractat la pràctica totalitat de fets- hi ha hagut 14 persones que han acabat com a detingudes o investigades per un robatori amb violència en un habitatge. De les detencions, s’ha de dir que 12 corresponen a homes i la franja d’edat amb més persones detingudes és la que va dels 18 als 30 anys.

Aquests assalts sovint tenen víctimes que acaben amb molta por i n’hi ha que depenent de la força que utilitzen els lladres, fins i tot han pogut acabar ferides. Dels 71 robatoris violents en domicilis del 2021, hi ha hagut 70 victimitzacions. La major part d’aquestes persones, segons figura en les dades del Ministeri, són persones que superen els 65 anys.

Girona, la dotzena de l’Estat

A tot l’Estat durant l’any passat es van conèixer 3.477 robatoris amb violència en habitatges. D’aquests, 71 van tenir lloc a la província de Girona. Una zona de l’Estat que es troba entre les de més casuística. Concretament, ocupa la dotzena posició. La primera província és la de Barcelona, amb 782 fets.