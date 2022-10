El telèfon d’emergències 112 ha fet balanç de les trucades rebudes durant l’estiu. Aquest servei ha arribat a superar les 70.000 telefonades procedents de les comarques gironines. Les dades corresponen al període que va del 15 de juny al 15 de setembre i suposen un increment del 6,3% respecte al mateix període de l’any passat, segons el CAT112.

La major part de les telefonades han estat per motius de seguretat o per demanar assistència sanitària. Per territoris, la zona on s’han emès més trucades és la comarca de la Selva, amb 17.558 peticions. En aquesta zona s’han incrementat en gairebé un 20% i on més creixen les trucades al 112.

La segona comarca amb més activitat és la de l’Alt Empordà, amb 17.365 telefonades aquest estiu. Ambdues àrees concentren bona part del turisme a l’estiu i per tant, és més fàcil que hi hagi alguna emergència i s’hagi de necessitar alertar a Bombers, Mossos, SEM, Policies Locals, entre altres.

Les trucades procedents del Gironès són les que ocupen el tercer lloc del rànquing de comarques amb més peticions (14.868) i la quarta, a poca distància, és la del Baix Empordà (13.534). En aquesta darrera zona, les telefonades han patit una petita davallada, del 0,63%.

Les àrees amb menys telefonades són les del Ripollès i el Pla de l’Estany. En ambdues s’ha superat en poc més de 1.700 les trucades el 2022.

Un 4,5% de Girona ciutat

Pel que fa a la capital, el nombre de trucades ha augmentat un 4,5% a la ciutat de Girona. Entre el 15 de juny i el 15 de setembre d’enguany s’han fet 7.433 trucades al 112.

Les telefonades efectuades des de les comarques de Girona representen el 10,3% del total de les realitzades des de tot Catalunya. A tot Catalunya, el CAT112 ha atès 679.141 trucades operatives durant l’estiu, el que representa un 4,3% més que en el mateix període del 2021.

Durant el període d’estiu de l’any passat es van atendre 651.016 trucades operatives, és a dir, que van ser generades per una emergència i van provocar l’activació d’algun tipus de recurs operatiu.

Des de les capitals

El 31,4% del total de trucades entre el 15 de juny i el 15 de setembre d’enguany s’ha fet des de la ciutat de Barcelona (213.293) mentre que l’any 2021 van ser 208.589 trucades. Des de les altres capitals: el 112 ha rebut el 2,2% de trucades des de Tarragona (15.208 trucades i 15.275 el 2021). Des de Lleida ciutat, se n’han realitzat un 1,9% (12.652 trucades i 11.953 el 2021) i des de la ciutat de Girona, un 1,1% (7.433 el 2022 i 7.114 el 2021).