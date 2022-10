La secció tercera de l’Audiència de Girona ha condemnat un home per traficar amb drogues des de tres narcopisos que tenia llogats a la Jonquera. El tribunal li ha imposat tres anys i mig de presó i rebutja la tesi de l’acusat, que assegurava que les substàncies trobades en diversos domicilis al seu nom eren per consum propi perquè era toxicòman.

La Guàrdia Civil de Girona va iniciar una investigació el novembre de 2017 per les queixes de veïns de la Jonquera, que es queixaven de la gran afluència de ciutadans francesos que es desplaçaven al municipi per adquirir substàncies estupefaents. Gràcies a la declaració de diversos testimonis, la policia va començar a vigilar les entrades i sortides al bar Estambul. Durant sis mesos van interceptar les comunicacions (sota autoritat judicial) a la persona que regentava el local, van arribar fins a l’acusat, que era qui li proporcionava les drogues.

Un cop localitzat, van fer un pas més: el 27 de juliol de 2018 es va dur a terme una entrada i registre a dos immobles que l’acusat tenia arrendats, i van trobar diners, bosses de plàstic que contenien heroïna, cocaïna, haixix, cabdells de marihuana, eines per pesar la droga i bossetes de monodosi. A més, en un dels domicilis van trobar un matxet i una pistola de perdigons. En aquell domicili van trobar una clau dins el lavabo, que els va permetre conèixer un tercer amagatall on l’acusat guardava cartutxos de diferents calibres, restes d’heroïna i una escopeta de caça.

L’acusat no tenia llicència d’armes i feia 22 anys que residia a Espanya de forma legal.

El tribunal manifesta que les drogues trobades dins el primer immoble eren de l’acusat, perquè era l’única persona que hi residia, i a més els agents «el veien entrar sempre i sortir per la finestra». A més, és on tenia el domicili designat per rebre notificacions. També es va demostrar que era arrendatari dels altres dos pisos.

La sentència admet que les quantitats trobades podien destinar-se a l’autoconsum, i, de fet, durant el judici l’acusat va assegurar que és toxicòman i que està en procés de rehabilitació, però «ni va dir que les substàncies comissades fossin per consum propi ni ha acreditat que fos consumidor d’algunes d’aquestes substàncies», rebat.

Per tot plegat, el tribunal el condemna a 3 anys i mig per un delicte contra la salut pública de drogues que causen i no causen danys greus a la salut i a sis mesos de presó per un delicte de tinença il·lícita d’armes reglamentàries. A la pena se li haurà de restar els mesos que ha estat en presó provisional per aquests fets.