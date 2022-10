El conductor d’un turisme va morir ahir a la tarda en un xoc frontal a l’N-260 a l’altura del punt quilomètric 193 a Isòvol. Per causes que a l’hora de tancar aquesta edició s’estaven investigant, dos turismes van xocar frontalment. Com a conseqüència de l’accident, el conductor d’un dels turismes, un home d’edat avançada, va perdre la vida i les tres persones que viatjaven en l’altre vehicle van resultar ferides menys greus. Una va ser traslladada a l’Hospital Taulí i les altres dues a l’hospital de la Cerdanya.