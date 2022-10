La Creu Roja de Palamós va celebrar ahir a la tarda el VIII Concert solidari «Tu ho fas possible» al Teatre La Gorga.

Músics i grups locals, com la palafrugellenca Neus Mar, el bisbalenc Miquel Abras, la gironina Sussanna del Saz, el grup d’havaneres Americanus o la Coral El Progrés van participar en aquest espectacle que es va celebrar ahir per vuitè any consecutiu al Centre Cultural La Gorga.

Recaptació de fons

Segons l’entitat, la jornada va tenir com a objectiu recaptar fons que es destinen íntegrament als projectes contra la pobresa i l’exclusió social que du a terme la Creu Roja de Palamós.

En aquest cas, es van recaptar diners a través de les entrades, que es van vendre a 10 euros per assistent i que es van poder aconseguir fins estona abans de l’inici de l’espectacle a les taquilles de La Gorga.