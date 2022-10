El Consell Comarcal de Cerdanya ha posat en marxa un nou projecte que té com a objectiu ajudar les famílies amb més dificultats per conciliar la vida laboral. El projecte consisteix en la creació de «L’Espai, un servei de canguratge pensat per a a les famílies que, a causa per exemple dels horaris que imposa el sector turístic, sovint no troben solucions per mantenir els fills en un entorn pedagògic i lúdic segur mentre treballen. El nou servei «L’Espai» neix amb l’impuls de l’àrea de Serveis Socials i Atenció a les Persones del Consell Comarcal dins del programa «Temps per cures» que porta a terme el departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat. Segons han explicat des del mateix Consell, es tracta d’«un projecte de canguratge a la Cerdanya per a infants i joves compresos entre els quatre mesos i els catorze anys, l’objectiu del qual és poder alliberar temps a les famílies i que els infants i joves puguin gaudir d’aquest temps en un espai lúdic».