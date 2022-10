Dos tendals de dimensions considerables pengen des de fa mesos del sostre del Pavelló Municipal d’Esports de Ripoll, per canalitzar les filtracions d’aigua que s’hi produeixen els dies de pluja. El mal estat de la coberta d’aquest equipament esportiu que està a punt de complir quaranta anys, ha obligat a l’Ajuntament ripollès a demanar una subvenció per una partida de reforma i rehabilitació que ofereix el Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya, al qual la Junta de Govern del consistori va donar llum verda dilluns passat. El regidor de l’àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa de l’Ajuntament de Ripoll, Joaquim Colomer, considera que es tracta d’una coberta “desfasada, que necessita una actuació global”. Per això el projecte que s’ha plantejat consisteix a renovar totalment el teulat actual, substituint-lo per un de nou amb una estructura més valenta, i que posteriorment pugui omplir-se de plaques solars. L’objectiu és que el Pavelló Municipal es converteixi en un “edifici sostenible i eficient energèticament”, afirma Colomer. Els serveis tècnics municipals han calculat que només l’obra de substitució de la coberta ja superarà el mig milió d’euros, però es considera necessària “perquè l’estructura és dèbil i feble, cobreix molts metres quadrats, i amb l’envelliment acumulat podria comportar altres problemàtiques”. Només la pista de terratzo ja té una superfície de 1.215 metres quadrats, als quals cal sumar-ne 172 més de l’escenari multiús, a banda de la zona de graderia, vestidors i bar. Mentre no es pugui procedir a la substitució l’Ajuntament optarà per fer-hi els pedaços que calgui perquè no s’hi hagi d’interrompre l’activitat. Durant el partit de fa tres setmanes entre l’HC Ripoll i el Noia B, va haver-se d’eixugar permanentment una part de la pista per un degoter que va provocar diverses caigudes de jugadors. El pavelló Municipal de Ripoll és el quart que es va construir a la comarca, el 1982, arran de l’ascens de l’equip d’hoquei patins AD Ripoll a la Divisió d’Honor d’aquest esport. Anteriorment, Sant Pau de Segúries, Ribes de Freser i Camprodon ja en tenien, però paradoxalment tot i ser capital de comarca, Ripoll no disposava d’un equipament cobert. L’obligació de jugar en pavelló cobert va obligar a disputar gran part de l’única temporada ripollesa a la màxima categoria de l’hoquei estatal al pavelló de Ribes. Des de fa gairebé dotze anys que Ripoll disposa d’un segon pavelló, el de l’Avellaneda, també municipal, però amb pista de parquet destinat a la pràctica d’esports com el bàsquet o el futbol-sala.