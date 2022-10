L’encariment de diversos materials de la consturcció, com el ferro o el formigó obligarà a enderrir la construcció de diferents obres que l’Agència Catalana de l’Aigua tenia previstes a la Garrotxa, entre elles les depuradores de Riudaura, Oix, la del sector de Pocafarina de Les Planes d’Hostoles i el col·lector de Castellfollit de la Roca. Segons informa Ràdio Olot, en el darrer ple del Consell Comarcal, es va demanar a l’ACA que mantingui per al 2023 les partides per poder començar les obres l’any vinent. L’import de les obres pendents d’executar-se en depuradores a la Garrotxa supera els dos milions d’euros. La situació no és exclusiva de la Garrotxa. Fa pocs dies, la Cambra de Contractistes d’Obres alertava d’un elevat volum de licitacions desertes per l’increment dels preus de construcció.