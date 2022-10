La inflació fa caure un 20% les compres del Banc dels Aliments de Girona

La inflació ha fet caure un 20% la compra de productes del Banc dels Aliments de Girona. De moment, però, el president de l’entitat, Joan Jorba, assegura que «estem garantint el volum habitual de la cistella de la compra» que setmanalment (i en alguns casos també quinzenalment) reben els beneficiaris a través de les entitats col·laboradores. Tot i això, alerta que els propers mesos poden ser complicats. «La perspectiva és que al llarg del 2023 ens veiem obligats a reduir l'assignació que rep cada beneficiari», a partir d’on apunta a dues causes: d’una banda, la inflació; on també preveu que s'hi afegeixi un increment de beneficiaris. I és que si abans de la pandèmia l’entitat assistia a 31.600 persones, actualment la delegació gironina del Banc dels Aliments ja compta amb 38.500 beneficiaris. «És molt, però les xifres seguiran creixent en els propers mesos», pronostica Jorba.

L’escalada de preus, afirma, ha estat «dispar». «L’oli s’ha apujat un 75%, la pasta un 70%, les patates i les llegums seques un 60%, els pollastres (sencers i sense plomes) s’han encarit un 55%, els ous un 40% i la llet un 35%», explica Jorba. Altres productes de primera necessitat com la farina o els cereals s’han apujat un 25%, mentre que els llegums cuits ho han fet un 10% i els iogurts, fins a un 9%. Amb tot, Jorba alerta que «podem comprar molt menys del que compraven fa un any amb els mateixos diners». L’actual compra d’aliments, de fet, prové de les donacions econòmiques que l’entitat va rebre al llarg de l’any passat (sobretot durant la campanya del Gran Recapte d’Aliments) i a principis del 2022, que ara s’estan traduint en aliments físics.

Tot i que enguany han pogut comprar grans quantitats d’aliments «gràcies a la solidaritat de la ciutadania», Jorba admet que «està clar que l’any que ve no podrem comprar tant». A més, apunta, la inflació tindrà una altra derivada. «També farà que els costos que estan arrossegant les empreses, des de l’energia al transport, provoquin que tinguin menys excessos de productes per a poder-nos donar», afirma. I és que aquesta via, la de les donacions per part d’empreses alimentàries i organitzacions agràries, és una de les fonts «més importants» d’aprovisionament d’aliments de l’entitat. A més, també s’hi sumen els productes físics o aportacions econòmiques recollits en la campanya del Gran Recapte d’Aliments, un programa d’ajudes de la Unió Europea (que enguany ha arribat en dues entregues anuals enlloc de tres com fins ara) i donacions econòmiques particulars.

I és que ara, el president del Banc dels Aliments de Girona assegura que el magatzem està més ple que mai. «És el moment en tota la història de l’entitat en què més reserves tenim», celebra, i afegeix que «mai havia vist tants aliments junts». Un escenari que, assegura, «és impressionant però alhora enganyós». I és que amb el segon i darrer lliurament de l’any procedent de la Unió Europea, a banda dels quilos corresponents, també han arribat els aliments que no s’havien entregat en l’etapa anterior, un fet que assegura que ha estat una «anomalia». Només procedent de l’ajuda de la Unió Europea, en aquest lliurement han rebut 700.000 quilos d’aliments (equival a més de 30 tràilers i 1.000 palets). A més, s’hi sumen 50.000 quilos, que és la reserva habitual de l’entitat. Tot i això, alerta Jorba, «d’aquí a un mes pràcticament ja no quedarà res».

Crida a la solidaritat

«Ens fa falta molta ajuda per a poder mantenir mínimament l’atenció que estàvem donant a totes les persones necessitades», assegura el president de la seu gironina.

Ara, les esperances estan posades en el Gran Recapte d’Aliments 2022, que se celebrarà el 25 i el 26 de novembre. L’edició d’enguany serà híbrida i es podran fer tant donacions econòmiques com d’aliments físics. En aquest sentit, Jorba fa una crida a la participació massiva. «La resposta a la campanya sempre ha estat excel·lent, però ara necessitem més que mai que tothom s’hi evoqui per a poder afrontar un 2023 on preveiem que tindrem dificultats per a poder donar resposta a totes les necessitats que hi haurà».