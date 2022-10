El Dipsalut ha ampliat la xarxa de desfibril·ladors de les comarques gironines amb 162 aparells més. L'organisme de la Diputació de Girona ha invertit 385.000 euros per comprar els dispositius. A partir d'ara, hi haurà quasi un miler de desfibril·ladors arreu dels 221 municipis de la demarcació. La compra dels aparells s'ha fet després que el Dipsalut veiés que calia instal·lar-ne més per cobrir de manera adequada determinats espais i equipaments públics. Els nous desfibril·ladors, que ja s'han començat a distribuir, es posaran tant a fora dels edificis com als cotxes de policies locals, protecció civil i vigilants municipals. Gràcies a aquesta xarxa, més de 80 persones que havien patit una aturada cardiorespiratòria s'han pogut recuperar.

La compra dels nous desfibril·ladors s'emmarca dins la segona fase del programa 'Girona, territori cardioprotegit', que s'ha engegat després d'estudiar les necessitats dels municipis gironins i constatar que calia reforçar la xarxa per cobrir adequadament determinats espais i equipaments públics. Tots els ajuntaments de la demarcació han pogut sol·licitar desfibril·ladors addicionals per a aquells punts del municipi que consideraven insuficientment coberts. En total, han estat 126 els municipis que n'han demanat, per a 321 espais. Una comissió cientificotècnica ha revisat i resolt les sol·licituds atenent als dispositius que es podien adquirir i als criteris d'assignació fixats, dels quals s'havia informat prèviament als ajuntaments sol·licitants. Els desfibril·ladors s'han assignat prioritzant la cobertura a les localitzacions amb més evidència d'usos, com centres esportius, centres de gent gran i zones molt concorregudes, i d'acord amb els mínims requerits pel Decret d'autoprotecció 30/2015. Els 162 nous aparells ja s'han començat a distribuir. Dels 49 destinats als cossos de primera resposta, se n'han cedit 44 a vehicles de les policies locals, de protecció civil i de vigilants municipals. Els 113 destinats a façanes d'edificis i d'equipaments públics s'han començat a instal·lar aquests darrers dies als 75 municipis que els acolliran. La trentena restant són a càrrec de Dipsalut, que els cedeix de manera puntual per a activitats concretes. Aquests nous aparells tenen les mateixes característiques que els anteriors (informació sobre la cadena de supervivència i ús de l'aparell, entre d'altres) i requereixen el mateix manteniment. Dipsalut en fa la gestió integral: revisió anual, neteja, resolució d'incidències i substitució d'aparells quan correspon. En el cas dels instal·lats a les façanes, però, en comptes de situar-se dins columnes, aquesta vegada s'han situat dins una estructura adherida a la paret. La cabina del desfibril·lador manté totes les funcions dels aparells anteriors, com ara l'avís automàtic al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) quan s'agafa el dispositiu. 993 desfibril·ladors arreu del territori El Dipsalut ha destinat 385.000 euros a aquesta ampliació de la xarxa de desfibril·ladors. Amb aquesta nova compra d'aparells, el programa 'Girona, territori cardioprotegit' passa a tenir 993 dispositius distribuïts arreu de la demarcació. La segona fase del programa inclou més accions formatives i de sensibilització, dirigides tant a la població en general com a col·lectius específics, per tal de fomentar l'ús d'aquests aparells sempre que calgui. Fins al moment, gràcies a la xarxa de desfibril·lació pública de la demarcació de Girona, i a l'actuació decidida de la ciutadania i dels professionals d'emergències, més de 80 persones s'han pogut recuperar després de patir una aturada cardiorespiratòria.