El jutjat Penal 4 de Girona ha condemnat dos lladres per atracar tres vegades en només dos dies de diferència una treballadora d’una gasolinera d’Olot. Els fets van tenir lloc el juliol de 2020, i tot i que els atracaments van ser perpetrats per tres persones, un d’ells està desaparegut. Els altres dos van reconèixer davant la jutgessa ser autors dels fets i van acceptar una condemna de 5 anys, un mes i 15 dies de presó.

La víctima treballava en una gasolinera del municipi, i en només dos dies de diferència va patir fins a tres atracaments pels mateixos autors. El primer va tenir lloc cap a un quart de set del matí del 29 de juliol del 2020. Per tal de no ser reconeguts, van entrar dins l’establiment vestits amb roba negra i coberts amb una caputxa. Un cop al mostrador, van dirigir-se a la treballadora, que estava sola, van donar-li una bossa i van dir-li: «treu els diners de la caixa i els sobres o et mataré». Un d’ells va situar-se al costat de la víctima i va amenaçar-la amb un «ganivet de grans dimensions», segons subratlla la sentència. La víctima els va donar tots els diners que hi havia a la caixa, uns 200 euros, i llavors van veure que la porta de fora no s’obria, pel qual van tornar-la a amenaçar de matar-la si no els l’obria.

Menys de vint-i-quatre hores després, cap a les dues de la matinada de l’endemà, els tres atracadors van tornar a la gasolinera. Aprofitant-se que estava tancada, van trencar el vidre de la botiga, però no van poder sostreure res perquè va sonar l’alarma.

L’últim intent el van perpetrar cap a dos quarts de set de la tarda d’aquell mateix dia, quan la víctima tornava a treballar. Mentre dos dels acusats (un d’ells el que està desaparegut) vigilaven l’exterior, el tercer va entrar dins la botiga cobert amb una gorra i un mocador negre. Igual que la primera vegada, va tornar-li a ensenyar una bossa perquè li entregués tots els diners de la caixa. Tot plegat, mentre l’amenaçava de matar-la amb un matxet. La víctima va entregar uns 280 euros que hi havia a la caixa, però el lladre va posar-li el matxet al coll exigint-li que li donés més diners, motiu pel qual la treballadora va donar-li totes les monedes que hi havia a la caixa.

La vista per aquests fets va celebrar-se a mitjans de setembre, i les parts van evitar el judici perquè van arribar a un acord. Les acusacions li han reconegut una atenuant de reparació del dany que ha rebaixat la pena. Inicialment, els acusats s’enfrontaven a 10 anys de presó per dos delictes de robatori amb intimidació a una persona a un establiment obert al públic amb ús d’armes o instruments perillosos i un delicte de robatori amb violència a establiment obert al públic fora de les hores d’obertura. Tot plegat amb un agreujant de disfressa. També han estat condemnats a indemnitzar la víctima amb 26.000 euros. Els dos condemnats han estat en presó provisional.

Seqüeles psicològiques

L’advocada que ha dut el cas, Rosana Rodríguez, explica que els tres atracaments han suposat un cop molt dur per la víctima, i que dos anys després encara pateix seqüeles psicològiques com ara un trastorn d’estrès posttraumàtic que l’ha inhabilitat per treballar.