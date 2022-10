El sector reclama «més complicitat» per part de les administracions

Desestacionalitzar el turisme per allargar les temporades. Aquesta és una de les claus que el sector va exposar ahir, durant la jornada convocada per la Taula Gironina de Turisme (TGT) a la facultat de Dret de la Universitat de Girona, per tal de fer créixer el sector turístic a les comarques gironines. Per aconseguir-ho, els representants de les diferents associacions que formen part de la TGT van reclamar a l’administració «més complicitat».

En una taula rodona -moderada pel degà de la Facultat de Turisme de la UdG, Joaquim Majó- des del sector van donar importància al treball conjunt entre els empresaris i l’administració per promoure el turisme a la demarcació gironina. En referència a la desestacionalització, el vicepresident de la Federació d’Hostaleria de les comarques gironines, Josep Carreras, va recordar que «a algunes regions de la província de Girona la temporada no ha acabat». Per aquests motius el president de l’Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, va sol·licitar a l’administració que allargués els serveis turístics, com per exemple els socorristes a les platges. Considera que això ajudaria a allargar la temporada i alhora oferir serveis als turistes que actualment es troben a les comarques gironines. Gotanegra, també va ser molt crític amb els polítics en considerar que hi havia pocs assistents a la jornada d’ahir procedents de l’administració i, per tant, es neguen a escoltar la realitat del sector. «Els polítics han de treballar amb els empresaris», va manifestar durant la seva intervenció. La despesa en allotjaments turístics augmenta un 35% respecte al 2019 Incertesa econòmica Malgrat haver deixat la pandèmia enrere, els participants de la taula rodona van traslladar la incertesa que viu el turisme derivada de la situació econòmica actual. El president de l’Associació de Càmpings de Girona va explicar que la inflació fa que pels empresaris «els marges siguin cada cop més complicats», això provoca que la previsió de cara l’any que ve sostingui que els allotjaments incrementaran els seus preus entre un 10 i un 15 per cent. La guerra a Ucraïna també afecta el turisme a la demarcació de Girona. L’aturada pel que fa a l’arribada de turistes procedents de Rússia suposa la pèrdua d’un tipus de turisme importat a la província gironina. El director de l’Aeroport de Girona-Costa Brava, Vicent Pallarès, va explicar que s’està «intentant buscar un reemplaçament, sobretot en l’aspecte qualitatiu». D’altra banda, Pallarès va reivindicar la tasca de la Taula Gironina del Turisme «com a dinamitzador del sector des del seu lideratge per marcar la trajectòria de futur». A més, va remarcar el paper que té la Universitat de Girona. «El suport acadèmic a la nostra tasca és garantia que la professionalitat demostrada pel sector es consolida plenament i aporta el plus de qualitat que el sector exigeix», va afegir el director de l’aeroport en una de les seves intervencions a la jornada. El director de l'aeroport de Girona aposta per incentivar tres companyies que ajudin a recuperar l'activitat