L’hospital Trueta és el centre de referència pel que fa al tractament de l’ictus a la Regió Sanitària de Girona. L’any passat es va activar el Codi Ictus en 695 ocasions. Aquest codi és un protocol d’actuació urgent que comprèn l’activació d’una xarxa de dispositius assistencials adreçats a donar una atenció immediata i adequada als pacients amb sospita d’ictus. L’objectiu principal és que l’atenció a la persona afectada es realitzi amb la major celeritat possible per evitar la progressió de la malaltia i les seves seqüeles.

En l’última dècada, el nombre de vegades que s’ha activat ha anat augmentant progressivament i des de fa uns tres anys que es manté estable. Això es deu, principalment,a l’avís més immediat que fan els pacients o familiars davant la sospita o indicis d’un infart cerebral. El 2011, el Codi Ictus només es va activar 384 vegades, un 80% menys que l’any passat. Pel que fa als pacients del 2021, el 60% van ser atesos dins les tres hores des de l’inici dels símptomes i un 80%, dins les primeres sis hores. Els fàrmacs recanalitzadors són els que han mostrat ser més eficaços en el tractament de l’infart cerebral en aquestes primeres hores, i a l’hospital Trueta s’administren de forma habitual.

L’any passat, a 168 pacients amb Codi Ictus se’ls va administrar un tractament trombolític, que consisteix en l’intent de dissolució o extracció del trombe que ha clos l’artèria i que dificulta la correcta circulació cerebral. El tractament es pot realitzar als pacients sense contraindicació i que arriben als centres hospitalaris dins les primeres 4,5 hores següents a l’inici dels símptomes de l’ictus; en casos seleccionats, fins a les 9-24 hores posteriors. El subministrament d’aquest tractament permet que en el 51% dels casos els pacients siguin asimptomàtics al cap de tres mesos d’haver patit l’infart cerebral. És molt important insistir que, com més aviat aconsegueixi arribar el pacient a l’hospital, més gran és la probabilitat que pugui ser tractat i que pugui recuperar-se.

L’any passat, el Trueta va fer 114 trombectomies mecàniques (teràpia endovascular) a pacients que havien patit un ictus isquèmic agut amb oclusió arterial de gran vas per un trombe. D’aquests, en el 90% dels casos es va aconseguir una recanalització arterial cerebral i es va poder extreure el trombe que ocloïa el vas. Aquest procediment ha demostrat ser la tècnica més eficaç en el tractament de l’infart cerebral i consisteix en la introducció d’un catèter en una artèria del pacient per arribar fins al coàgul que l’obstrueix –i que ha produït l’ictus– i poder-lo extreure. Aquests tractaments es fan a les sales de neuroradiologia intervencionista, per part d’equips formats per professionals de Neurologia, Radiologia, Anestesiologia i Infermeria especialitzada. Fa un any, el Trueta va ampliar a 24 hores al dia, tot l’any, la neuroradiologia intervencionista per fer aquest tipus de tractaments. L’any 2021 també es van incrementar notablement els estudis diagnòstics i terapèutics que es fan per intervencionisme, així que es van fer 134 arteriografies cerebrals i es van implantar 29 stents carotidis.

Es calcula que una de cada sis persones patirà un ictus al llarg de la seva vida. Cada any, 1.700 gironins pateixen un infart cerebral, i només el 50% arriben a l’hospital dins les primeres sis hores des de l’inici de l’afectació.

Tornen les ecografies Dopper

D’altra banda, després de dues edicions sense fer-se, el Trueta recupera aquest any la campanya de conscienciació de l’ictus que va iniciar l’any 2011, amb gran èxit d’acollida per part de la ciutadania. Així, demà al matí els professionals de la Unitat d’Ictus del Servei de Neurologia informaran sobre la malaltia i realitzaran ecografies de Doppler per comprovar l’estat de les artèries de tothom qui hagi demanat cita prèviament. El resultat d’aquesta prova pot indicar un factor que predisposi a patir la malaltia. Aquesta campanya s’emmarca en els actes de commemoració del Dia Mundial de l’Ictus, que es fa cada any el 29 d’octubre, amb l’objectiu de donar a conèixer la importància de les tasques preventives de l’ictus. Les inscripcions ja s’han tancat amb un total de setanta persones.