L'Ajuntament de Banyoles vol senyalitzar alguns dels llocs més emblemàtics per a la història i la memòria col·lectiva del municipi a partir del projecte 'Memòria de Banyoles'. En aquest projecte s'hi inclouran monuments, edificis, personatges i altres elements destacables del municipi. Per recordar aquests espais i personatges es col·locaran plaques commemoratives. Ara, el consistori ha engegat un procés participatiu per tal que la gent triï quins seran els deu primers espais que senyalitzaran. Aquests primers anys s'instal·laran les plaques per a sis monuments i edificis i quatre per a personatges importants en la història de Banyoles. Els ciutadans hauran d'escollir entre 26 propostes que ha preparat l'Arxiu Històric Comarcal de Banyoles.

Banyoles vol recuperar la seva història i memòria col·lectiva a partir de plaques commemoratives que recordin espais, edificis i personatges emblemàtics. Aquest és l'objectiu del projecte 'Memòria Banyoles' que s'ha presentat aquest dijous. La peculiaritat del projecte és que seran els ciutadans qui escolliran quins espais o personatges volen commemorar. De moment, el consistori ha proposat col·locar deu plaques en els propers anys. Sis d'elles seran per a edificis i espais i les quatre restants homenatjaran personatges que han jugat un paper clau en la història del municipi. Per decidir quines es col·loquen la gent podrà escollir entre les 26 propostes que han fet els tècnics de l'Arxiu Històric Comarcal de Banyoles. Entre els monuments i edificis que es proposen hi ha les antigues portes de la muralla medieval de la porta dels Turers, la porta de Sant Martirià, l'antic Hospital Municipal o la vella estació del carrilet. També es proposa recordar els antics hotels Flora o Mundial, el desaparegut cinema Modern i la discoteca Skinsad. Pel que fa als personatges, es poden escollir entre les figures del dirigent republicà Josep Toribi de Ameller Hysern, el músic Cassià Casademont o l’artista Lluís Güell, o la metgessa Cecília Marín, la poetessa i escriptora Francesca Torrent Boschdemont, o de la primera regidora a l’Ajuntament de Banyoles Maria Banal, entre d’altres. La proposta dels dissenyadors presenta les plaques com a cartel·les d’una exposició a l’aire lliure, peces de formigó de 21x15 cm que seran visibles sense ser agressives i que se situaran a mitja alçada per criteris d’accessibilitat. La informació que s’hi plasmarà serà sintètica, però es podrà ampliar al web de Cultura Banyoles, on hi figurarà la relació i ubicació de les plaques, que es numeraran per ordre d’inauguració. Les votacions estaran obertes fins el 21 de novembre a través d'una enquesta que es pot trobar en el web municipal.