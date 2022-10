Esquerra Republicana va activar ahir un espai de treball per a poder abordar conjuntament reptes compartits i plantejar solucions comunes a l’àrea urbana de Girona. En aquesta primera reunió, al Centre Cultural la Mercè de Girona, hi van participar el vicealcalde de Girona, Quim Ayats, i l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, que van actuar com amfitrions de la trobada; el primer tinent d’alcalde de Sant Julià de Ramis, Pere Pujolràs; l’alcaldessa de Vilablareix, Maite Tixis; l’alcalde de Bescanó, Xavier Vinyoles; i l’alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula. Es tracten de sis municipis que, conjuntament, representen una població de més de 150.000 habitants.