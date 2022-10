El Govern espanyol ha atorgat una mica més de set milions d’euros en ajuts per a la rehabilitació d’edificis públics a les comarques gironines. Es tracta d’uns diners que vénen de fons europeus i, alhora d’escollir els projectes, l’executiu ha tingut en compte la qualitat la iniciativa, la solidesa, l’enfocament integral, la innovació que puguin suposar, l’oportunitat de la seva rehabilitació i la governança. Concretament, es vol que les actuacions seleccionades responguin a criteris de «sostenibilitat, inclusió i qualitat estètica». A més, l’objectiu és que aquests edificis puguin millorar la seva eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental. Totes les actuacions hauran d’estar acabades abans del 30 de setembre de 2024.

A la província de Girona, aquests diners serviran per desencallar alguns projectes que porten anys pendents. La iniciativa que s’emportarà una quantitat més gran serà la rehabilitació energètica de les escoles velles de la Bisbal, que rebrà 1,32 milions d’euros. Aquest espai acull les àrees d’Ensenyament, Joventut i Igualtat de l’Ajuntament, l’aula d’adults i l’Espai 17100 Jove.

A Girona ciutat, l’Ajuntament rebrà més de 720.00 euros per a la rehabilitació de l’antiga central elèctrica del Molí, on s’han d’instal·lar les oficines municipals de recaptació. Els treballs porten anys aturats perquè, malgrat que s’han adjudicat en diverses ocasions, les empreses han acabat renunciant. També a Girona, el consistori rebrà 683.780 euros per tirar endavant el projecte de la Casa de la Tecnologia, que s’ha d’ubicar al Xalet Soler del carrer Barcelona.

A Figueres, el Museu de l’Empordà rebrà una quantitat superior als 741.000 euros per poder fer una rehabilitació energètica integral de tot l’edifici.

L’Ajuntament de Vilafant també rebrà una bona quantitat de diners -més de 620.000 euros- per a la rehabilitació de l’edifici de la rectoria, per tal que hi pugui ubicar dependències i serveis públics.

Mentrestant, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols rebrà 748.611 euros per a la rehabilitació de l’edifici i instal·lacions de l’antic hospital. Aquest espai, que actualment està destinat a acollir exposicions, es troba en aquests moments tancat per reformes.

A l’Ajuntament de Ripoll se li han adjudicat 420.000 euros per a la rehabilitació de la finca La Torre. Fa uns mesos, el consistori va obrir un procés participatiu entre la ciutadania per decidir quin era el millor projecte, amb l’objectiu que es converteixi en un espai comunitari per al barri més poblat de la ciutat. L’Ajuntament ja havia anunciat que optaria a fons Next Generation per a fer-ho realitat, i finalment ha aconseguit el finançament. També al Ripollès, Sant Joan de les Abadesses rebrà 280.600 euros per a la rehabilitació del patrimoni industrial de la colònia Llaudet com a museu.

Palafrugell rebrà, d’altra banda, 429.600 per a la rehabilitació de l’antiga biblioteca,Viladrau en tindrà 336.276 per a la reforma de les antigues escoles, on s’ubica l’Ajuntament; Amer se n’emportarà 82.600 per a la reforma parcial de l’edifici consistorial i finalment Canet d’Adri en rebrà 43.183 per a la rehabilitació de l’espai polivalent de la Sala.