Un jove s’enfronta a 4 anys de presó perquè està acusat d’agredir-ne un altre colpejant-lo amb un got de vidre a la cara i deixant-lo malferit. Els fets van tenir lloc el dia de Sant Joan de 2016 en una discoteca de Puigcerdà.

Segons indica la fiscalia, única acusació del cas, l’acusat va dirigir-se a la víctima, que estava en un altre grup conversant amb amics, i sense dir res, va llançar-li el got, que es va trencar per l’impacte. L’agressió va provocar-li diverses lesions a la víctima, que va haver de ser intervingut i va passar 14 dies a la Unitat de Cures Intensives (UCI), tres dies més ingressat a l’hospital i va estar més d’un mes de baixa. Els informes forenses practicats a la víctima han objectivat diverses seqüeles estètiques en forma de cicatriu, així com la pèrdua de sensibilitat al llavi superior i parestèsia. Per tot plegat, en les seves conclusions provisionals l’acusació pública li demana 4 anys de presó per un delicte de lesions amb deformitat, així com una indemnització de 38.625 euros. Per la seva banda, la seva defensa demana l’absolució perquè nega la participació de l’acusat en els fets.

Ni acusat ni víctima

El judici s’havia de celebrar ahir a la secció tercera de l’Audiència de Girona, però es va haver de suspendre perquè ni l’acusat ni la víctima, ambdós de nacionalitat francesa, es van presentar. El tribunal ha fixat la nova vista el març vinent.