Junts va plantejar-se deixar en minoria al president del Consell del Ripollès aquest estiu

El distanciament que ha tingut durant aquest mandat Joaquim Colomer respecte a la presidència de Junts al Ripollès i alguns companys d’equip de govern a l’Ajuntament de Ripoll, va motivar que a finals de juliol el partit es plantegés un canvi de rumb al capdavant del Consell Comarcal del Ripollès.

El malestar d’alguns consellers amb cartera de Junts provenia de la gestió personalista de Colomer i la poca informació que afirmen haver rebut en algunes decisions que consideraven poc consensuades.

A més de Junts l’equip de govern està format per consellers de MES i del PSC. L’opció per apartar a Colomer -que no és militant de Junts però forma part d’aquest grup tant a l’Ajuntament de Ripoll com al Consell- de la presidència comarcal hauria passat per deixar-lo en minoria en les votacions. Un intent de moció de censura era aritmèticament impossible perquè en cas de sortir de l’equip de govern el seu vot com a consellers no adscrits no hauria comptabilitzat.

Converses entre Junts i ERC

L’intent va quedar en no res perquè les converses entre Junts i ERC, principal grup de l’oposició, tampoc van fructificar. La situació dels republicans en diversos municipis on són oposició, hauria donat un protagonisme inesperat als candidats republicans en un relleu al Consell a poc més de mig any per les eleccions municipals.

La ripollesa Chantal Pérez, el santjoaní Sergi Albrich o el ribetà Joaquim Roqué, haurien tingut una promoció que Junts tampoc veia clara.

Els mateixos republicans van tenir un paper de convidats de pedra en aquest intent de fratricidi polític, on no es van plantejar seriosament la possibilitat de fer de crossa per cap dels sectors enfrontats, i menys sense marge de moviment per implantar polítiques que oferissin beneficis reals per la comarca.

«Va ser un intent sense recorregut. Només hauria servit per posar en evidència a algunes persones que avantposen els seus interessos als de la comarca» Joaquim Colomer - President del Consell Comarcal del Ripollès

El mateix president comarcal Joaquim Colomer, és conscient que va existir el plantejament d’apartar-lo del càrrec, però afirma que «primer haurien d’haver fet números per adonar-se que no era factible». De fet, afirma tenir una confiança plena en la major part del seu equip de govern, fins i tot d’alguns companys de Junts, i, per tant, creu que es va tractar d’un intent «sense recorregut». En cas d’haver persistit creu que «només hauria servit per posar en evidència a algunes persones que avantposen els seus interessos als de la comarca».

Regidor de Junts a Ripoll que medita liderar una llista independent l'any vinent

Joaquim Colomer va prendre el relleu a Eudald Picas al capdavant del Consell, el 2019. Comparteix el càrrec amb el de regidor de l’àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa de l’Ajuntament de Ripoll, on ha destacat com una persona propera als tècnics. El seu perfil tecnòcrata ha xocat amb algun company de l’equip de govern, i el fet de no ser membre de Junts l’ha apartat de la successió de l’alcalde Jordi Munell, que va apostar per Manoli Vega com a candidata a la reelecció.

Des de fa mesos que Colomer es planteja presentar-se com a independent a l’alcaldia, i fins i tot s’ha mogut l’opció de fer-ho dins d’una proposta que englobi a altres polítics de la comarca desencantats amb Junts, com la mateixa alcaldessa de Campdevànol i també consellera comarcal, Dolors Costa. La relació de tots dos amb el president del partit al Ripollès, Joan Manso, s’ha refredat sota mínims, i és l’argument que membres de diferents opcions polítiques presents al Consell apunten com a desencadenant d’aquesta remor de sabres del juliol passat.