L’Auditori Josep Irla de Girona va acollir ahir un acte per tal de conversar sobre la necessitat de posicionar les cures en el centre del debat, amb l’objectiu de garantir el dret al temps com un dret de tota la ciutadania. L’acte s’ha emmarcat en la 9a edició de la Time Use Week, principal esdeveniment internacional per a promoure el dret al temps, que enguany està dedicada al temps i les (des-)igualtats.

«El temps i en especial, la manca d’aquest, no està igualment distribuït en la nostra societat», va denunciar la directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs, Núria Vergés Bosch. «Les dones estan patint més pobresa de temps perquè son elles les que cuiden i cal que conjuntament els garantim aquest dret». En aquest sentit, Vergés va destacar el compromís del Govern de la Generalitat amb les polítiques del temps amb la signatura, aquest dimarts, d’un acord de Govern per impulsar el Pacte Nacional Temps per Viure, amb l’objectiu de crear una nova cultura del dret al temps a Catalunya. Dimecres, també en el marc de la Time Use Week, es va presentar la Xarxa Catalana pel Dret al Temps impulsada per la conselleria d’Igualtat i Feminismes, que «neix amb l’objectiu d’avançar en la garantia del dret al temps fent de nexe entre totes les organitzacions catalanes, públiques i privades, que treballen per una organització del temps més equilibrada i justa a tota Catalunya» va dir Vergés. També va destacar algunes bones pràctiques que s’estan duent a terme a les comarques Gironines, com ara els projectes de TempsxCures a La Garrotxa, Banyoles o Palafrugell. Amb el títol «La corresponsabilitat i el valor de les cures», a la jornada també hi van intervenir la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral Olivé, la doctora en sociologia de la Universitat de Girona, Cristina Sánchez Miret, la directora de Recursos Humans d’Agroxarxa, Vanessa Martinez Punzano, el tècnic del Cercle de cures i persones migrades de l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines, Xavier Iglesias Pérez, i la tècnica de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona i referent actual del projecte Reforma Horària, Dora Alsina Castelló.