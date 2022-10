Banyoles tindrà una àrea pròpia de Serveis Socials, Acció Comunitària, Polítiques d’Igualtat i Salut, amb els seus serveis adscrits, després de l’aprovació ahir al ple de l’Ajuntament de Banyoles. Està previst que la nova àrea comenci a funcionar amb les competències plenes a partir de l’1 de gener de 2023, incorporant gradualment fins a un total de 30 professionals i amb un pressupost de 2,2 milions d’euros (1,5 dels quals finançats per la Generalitat de Catalunya).

Després de superar els 20.000 habitants, i tal i com estableix la Llei de Serveis Socials de Catalunya, l’Ajuntament de Banyoles va iniciar els tràmits i procediments per a assumir les competències que fins ara prestava el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, així com també assumir els traspassos de professionals i serveis, que finalment s’ha materialitzat amb un acord amb l’ens comarcal.

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va destacar que és «un dia històric per a la ciutat per poder assumir els Serveis Socials propis» i va afegir que «ens trobem en un moment fundacional que ens permetrà definir uns Serveis Socials que en cap cas suposen un trencament, sinó una aposta per a exercir unes competències pròpies, tenint en compte les diferents necessitats de Banyoles respecte a la resta de la comarca». A més, Noguer va assegurar que «Banyoles representa el 60% de la població de la comarca, però no deixarem de complir amb els nostres compromisos, deures i solidaritat cap a la resta de municipis».

Per la seva banda, la regidora de Benestar Social, Ester Busquets, va detallar que el nou contracte programa signat amb el Departament de Drets Socials per als anys 2022-2025 és de 1.720.153 euros, 403.879 euros més que amb l’anterior contracte programa 2017-2021 amb el Consell Comarcal. A més, a través de la conselleria d’Igualtat i Feminismes, s’aportaran 482.433 euros, 369.074 euros més que en el període 2017-2021.

Pel que fa a la definició dels Serveis Socials, Busquets va explicar que s’estructuraran en tres àmbits d’atenció: «infància en risc, nou envelliment i noves metodologies d’intervenció». La regidora va afegir que «volem posar les persones al centre, apostant per la transversalitat i la territorialitat» i va remarcar que «els equips es desplaçaran als barris». «Volem anar cap a uns Serveis Socials molt més moderns que ens permetin anar a detectar les necessitats de cada persona i poder adequar els recursos que tenim». Amb tot, va concloure que «Banyoles té unes necessitats diferents i havíem de tenir uns Serveis Socials a mida».