El Meteocat alerta que la falta de precipitacions agreujarà la sequera a curt termini

A punt d'entrar en el mes de novembre, les previsions meteorològiques no conviden a l’optimisme. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) apunta que la temperatura es mantindrà «anormalment alta» els propers dies, i vaticina que els mesos de novembre i desembre continuaran essent més càlids que la mitjana climàtica. A més, la predicció també indica que durant els propers dies continuarà la manca de precipitacions, fet que seguirà agreujant l’actual situació de sequera. Això sí, cap a finals d’any podria haver-hi una pluja «lleugerament superior a la mitjana» en alguns punts del país, especialment al litoral.

La causa de les altes temperatures de les últimes setmanes ha estat la persistència d’un gran centre depressionari situat a l’Atlàntic, que segueix bloquejat per una dorsal anticiclònica al sud d’Europa. Aquesta configuració, assenyala el Meteocat, és el que provoca que continuï l’anomalia tèrmica i la pols en suspensió a Catalunya.

Però les previsions del Meteocat també indiquen que, durant els primers dies de novembre, la massa d’aire càlid s’anirà debilitant de forma progressiva. Així doncs, aquest episodi de calor inusualment alta per l’època s’allargarà com a mínim fins demà, tot i que a partir de dijous podria baixar progressivament fins aproximar-se als valors propis de la tardor. Tot i això, les temperatures màximes encara es podran enfilar puntualment fins els 30 graus a l’interior de Catalunya de cara a divendres, mentre que dissabte, diumenge i dilluns difícilment se situaran per sobre dels 26 o 27 graus. Pel que fa a les mínimes, el Meteocat destaca que en alguns sectors de la costa encara es podran mantenir entre els 16 i 19 graus, sobretot divendres i dissabte.

Pel que fa a la predicció a llarg termini, el Meteocat indica que els propers dos mesos -novembre i desembre- seguiran essent càlids comparats amb la mitjana climàtica. Però malgrat que no està previst que la pluja arribi a curt termini, sí que ho podria fer durant els propers dos mesos: les precipitacions es podrian situar lleugerament per sobre la normalitat en algunes zones de Catalunya, especialment el litoral.

Si s’observen les dades dels últims 30 anys, la calor que està fent durant aquest pont de Tots Sants no és del tot inusual. La temperatura màxima sol superar lleugerament els 30 graus al litoral i prelitoral, amb valors de 15 a 20 graus a l’interior i a les valls del Pirineu.

La Castanyada més freda dels últims anys va ser la de 2018, amb valors clarament sota zero a l’alta muntanya i màximes per sota dels 20 graus arreu del país, pocs dies després d’una abundant nevada primerenca. Es tracta d’una situació molt diferent a la que s’ha viscut durant les dues últimes setmanes, amb diverses jornades en què la màxima ha superat lleugerament els 30 graus a punts del prelitoral i en algunes planes interiors. Tambés’han produït diverses nits tropicals, és a dir, amb temperatures mínimes per sobre dels 20 ºC.

Endesa atura la producció d'electricitat per la sequera

D’altra banda, la sequera i la falta de reserves als embassaments obligarà a la companyia Endesa a aturar la producció d’electricitat a la central hidroelèctrica de Mequinensa, una de les més grans de la península, que no ha parat mai des que es va inaugurar. L’aturada es farà a mitjan de novembre, ja que l’embassament es troba per sota del 23% de la seva capacitat, el segon pitjor registre de la història d’aquest pantà inaugurat al 1966. A més, si no plou, també es podrien parar les centrals de Talarn i Gavet de la Conca, al Pallars Jussà, i les de Pont de Montanyana i Escales, a la Ribagorça. Enguany s’ha generat un 32% menys d’energia que en la mitjana dels darrers 10 anys i caldria remuntar-se al 1989 per trobar una producció tant baixa.

La sequera d’aquest 2022 ha provocat una caiguda en picat de la producció hidroelèctrica a les centrals d’Endesa. El cap del centre de producció de la companyia al conjunt de la península, Ángel Garcia, ha explicat en una entrevista que la situació parteix de l’any passat, que ja va ser sec, però gràcies a les reserves dels embassaments es va poder concloure de forma «correcte». Enguany no ha plogut, amb un hivern especialment sec, i això ha derivat en la caiguda de reserves i ha motivat que hagi estat un dels pitjors anys de la sèrie històrica. Segons Garcia, caldria remuntar al 1989 per trobar una situació tant baixa, amb una producció del -32% en relació a la mitjana dels darrers 10 anys.

Si la comparativa es fa amb l’any passat, el descens també és accentuat, amb prop d’un 15% menys d’energia generada a les centrals que la companyia té a la demarcació de Lleida i un 13,2% amb totes les que gestiona a Catalunya, que són una seixantena, però la gran majoria, una cinquantena, es troben a les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran. Les centrals de les conques internes de Catalunya que gestiona Endesa han patit una caiguda de la producció del 51,8% respecte de la mitjana. A la demarcació de Lleida, les que més han baixat producció han estat les de la conca del Segre, amb un 53,5% menys en relació als darrers 10 anys, i un 41,9% menys que l’any 2021.