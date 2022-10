Olot Cultura posa en marxa aquest novembre un nou servei gratuït de cangurs per deixar els infants mentre els adults assisteixen a una funció al Teatre Principal.

El servei està destinat a nens de 2 a 12 anys i serà gratuïts per a qui tingui l’entrada per a l’espectacle en qüestió. A més, s’oferirà en el mateix edifici del Teatre Principal per professionals qualificats que faran activitats lúdico-educatives.

El projecte està finançat pel programa Temps de Cures, impulsat pel Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat.