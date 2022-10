Retrets entre govern i opsició pel retard de l’escola de primària a St. Joan de les Abadesses

L’incompliment del compromís del Departament d’Educació per tal d’executar la inversió de construcció de l’edifici que ha de permetre el trasllat de l’Escola de primària Mestre Andreu a la nova ubicació de l’Institut Escola, ha motivat les queixes de l’alcalde santjoaní Ramón Roqué denunciant que la inversió contemplada en el pressupost de 2022 encara no hagi tirat endavant. La setmana passada el PSC, En Comú Podem, Junts i el mateix partit de l’equip de govern de Sant Joan, Moviment d’Esquerres, van donar seu suport al Parlament de Catalunya per demanar que es finalitzi la construcció de l’Institut Escola ubicat a la Coromina del Bac. Roqué va assenyalar a ERC per l’incompliment pressupostari.

El cap de l’oposició, el republicà Sergi Albrich ha acusat Roqué de «faltar a la veritat» i afirma que «sempre hem estat al costat de l’equip de govern i els pares a l’hora de reclamar equipaments escolars de primera qualitat al municipi». Albrich excusa el Departament d’Educació, per l’encariment dels materials, i afirma que «s’han prioritzat els centres educatius catalans on els alumnes estaven en barracons», una circumstància que no es produeix a Sant Joan perquè ocupen l’edifici Mestre Andreu. A més apunta que l’Ajuntament podria haver avançat els diners per construir el centre i que posteriorment li haurien estat retornats, tot i que no s’ha acabat contemplant aquesta opció. També es queixa que mentrestant no s’ha invertit en la supressió de barreres arquitectòniques al Mestre Andreu en unes inversions menors per les quals s’hauria pogut aconseguir subvencions. ERC denuncia la pujada de taxes D’altra banda, ERC denuncia que l’ajuntament està immers en un important desequilibri econòmic pel proper any 2023 «que s’evidencia amb 583.617,55 euros de diferència entre els ingressos ordinaris i les despeses ordinàries previstes». Els republicans lamenten que per solventar els comptes, «l’equip de govern ha decidit apujar un 8,5% dels impostos i les taxes municipals». En aquest sentit denuncien «una manca de planificació econòmica i política de l’equip de govern al llarg dels últims anys».