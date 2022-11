Els morts d'accident de trànsit segueixen a l'alça a les carreteres de Girona i han arribat a 31 en 10 mesos. Les víctimes mortals s'han produït en 30 accidents de trànsit.

Les dades del Servei Català de Trànsit mostren com les comarques gironines segueixen patint un increment de la sinistralitat important. Si es compara amb dades prèvies a la pandèmia, és a dir l'any 2019, el creixement és de prop del 15%. Perquè entre gener i octubre del 2029 es van registrar 27 morts.

En canvi, l'increment de morts és menys acusat (de prop del 7%) si es compara les dades d'enguany amb les de l'any passat, quan es va arribar als 29 morts.

Per comarques, cal dir que l’Alt Empordà és la que acumula més d'un terç de les víctimes mortals: 11. Mentre que la Selva i el Gironès, han registrat 6 persones mortes respectivament.

Hi ha dues carreteres que continuen essent les més negres pel que fa a la sinistralitat mortal: l'AP-7 i la C-63. Entre les dues sumen 11 dels 31 morts. A l'autopista hi ha hagut sis de les víctimes mortals; i a la C-63, cinc. En aquesta última via, els Mossos de Trànsit hi tenen activat un pla especial per frenar la sinistralitat.

Dos morts a l'octubre

Durant l’octubre han mort dues persones en accident de trànsit a la demarcació de Girona, tres menys que el mateix mes de 2019. L'últim accident de trànsit mortal en terres gironines va ser el diumenge, 23 d’octubre a Isòvol (Cerdanya). Dos turismes van xocar frontalment a l'N-260. A conseqüència de l’accident, el conductor d’un dels turismes, un home d’edat avançada, va morir i les tres persones que viatjaven en l’altre vehicle van resultar ferides de poca gravetat.

Pel que fa al perfil dels finats en accidents a les carreteres de Girona, s'ha de dir que 24 són homes i 7 dones. La majoria dels sinistres viaris mortals han tingut lloc en dies feiners (20 d'ells).

Més d'un terç, vulnerables

Un tema preocupant és que 13 de les 31 persones mortes en sinistres viaris correspon als anomenats col·lectius vulnerables. N'hi ha un que ha estat especialment castigat, el dels motoristes, amb un total de nou baixes. Mentre que el dels vianants, ha hagut de lamentar quatre víctimes mortals. L'únic col·lectiu que no ha hagut de lamentar cap víctima mortal a la carretera és el dels ciclistes enguany.

Cal destacar que els motoristes morts a Girona suposen una quarta part de tots els que han perdut la vida a Catalunya (36). A Catalunya, en aquest col·lectiu hi ha hagut una davallada del 12,2% de les víctimes mortals respecte al 2019, quan se’n van registrar 41.