Les detencions per violència masclista a Girona s’eleven prop d’un 18% fins al setembre

La policia ha detingut 514 maltractadors a les comarques gironnes entre gener i setembre per fets relacionats amb la violència de gènere en l’àmbit de la parella, gairebé un 18% més que en el mateix període de 2021. Dos dels arrestats són menors d’edat.

El nombre de detinguts és l’indicador que pateix una pujada més acusada però tota la resta d’elements relacionats amb la tasca policial per eradicar aquesta xacra també van a l’alça. Les denúncies segueixen pujant -14,4%- i se n’han registrat 1.332 en seus policials entre els mesos de gener i setembre. Això suposa que de mitjana, la policia n’ha gestionat prop de 150 al mes. L’any passat, en van ser 1.167 per les mateixes dates.

El nombre de víctimes també ha patit un creixement destacat en el tercer trimestre. Han pujat un 13,45% i la policia n’han atès 1.375. Les dones ateses per maltractaments solen estar necessitar ajuda a posteriori i els Mossos d’Esquadra per exemple, en fan un seguiment a través dels Grups d’Atenció a la Vícitma (GAV). Unes unitats que també tenen algunes policies locals.

L’element en canvi que pateix una pujada menys elevada és el trencament de condemna. De fet, és una nota positiva perquè aquests trencaments suposen per exemple violentar les ordres que els imposen els jutges, com ara la de no poder-se acostar a les víctimes. En aquests nou mesos de 2022, això s’ha produït en 160 casos, això suposa un 1,27% més de fets que l’any 2021.

Una altra tipologia de violència masclista és la que té lloc en l’àmbit familiar. És a dir perpetrada per hores de l’entorn però que no són la parella o exparella de la víctima. Aquí també pugen les denúncies i han tramitat 224 denúncies per aquest tipus de violència, un 7,69% més que fa un any. En canvi, les víctimes van de baixa i han caigut prop del 9,72% i s’han situat en 260, les dones ateses per aquests maltractaments.

L’indicador que va més a la baixa és el dels trencaments de condemna (26,3%) i se n’han produït set. Les detencions en canvi també viuen una pujada molt destacada en aquest àmbit familiar: la policia ha arrestat 74 homes majors d’edat, un 19,3% més que el tercer trimestre de l’any passat. En canvi, hi ha hagut dos detingut més entre els menors i se n’han fet sis.

Crims

Algunes d’aquestes violències masclistes han acabat en algun cas malauradament en delictes de sang. El primer va produir-se a Lloret i és un doble assassinat. Va tenir lloc el 18 d’abril i tot apunta que un oligarca rus de 55 anys va matar la seva dona de 53 i la seva filla de 18 i després es va suïcidar penjant-se d’una barana del jardí de la finca.

A Maçanet, el 16 de juny, un fill va matar la seva mare després de clavar-li diverses ganivetades al coll amb una navalla. El fill, de 33 anys, va acabar detingut pels Mossos a Massanes el mateix dia després que escapés en quad del domicili del crim. El jutge va decretar presó sense fiança. A Sant Gregori, el 28 de juny, un net va escanyar la seva àvia de 90 anys. L’home, de 37 anys, va discutir-se amb l’anciana i la va matar. Els Mossos el van detenir després de ser donat d’alta de l’hospital. El jutge va enviar-lo a presó.

El més recent és el de Campdevànol, un home de 37 anys va assassinar i maltractar la seva parella de 21 anys. El cos es va trobar dimecres 21 de setembre i l’autòpsia va concloure que la jove va patir una mort lenta i dolorosa. L’home va ingressar a presó pels fets.