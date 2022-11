L'Ajuntament de Banyoles ha iniciat aquest dimecres els treballs de reasfaltatge de l'Avinguda Països Catalans. Les obres suposen una inversió de més de 170.000 euros i es preveu que s'executin durant aquest mes de novembre.

Els treballs de reasfaltatge han començat en el tram que va des de la plaça Països Catalans fins al carrer Abat Bonitus. Les obres afecten tant els carrils centrals com els vials laterals de la via i es fan per millorar els trams més malmesos. Està previst que aquestes tasques s'allarguin fins al proper dilluns 7 de novembre.

El regidor de Via Pública, Lluís Costabella, destaca que "l'Avinguda Països Catalans és una de les principals vies de la ciutat, amb un alt volum de trànsit diari, i s'ha decidit portar a terme aquesta actuació per millorar l'estat de l'asfalt i la seguretat viària".

El projecte de reasfaltatge, amb un pressupost total de 171.578 euros, inclou també la resta del tram de l'Avinguda Països Catalans, entre el carrer Abat Bonitus i la plaça dels Turers, i està previst que la millora de l'asfaltatge es porti a terme durant aquest mateix mes de novembre.