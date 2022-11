Un ciclista ha resultat ferit en caure a Sant Joan de les Abadesses.

L'accident s'ha produït poc després de les dotze del migdia a la zona de la Ruta del Ferro, en una àrea on hi ha un pont i que transcorre per aquest municipi ripollès.

Arran dels fets s'han activat els Bombers i el SEM.

El SEM ha evacuat el ferit de poca gravetat a l'hospital comarcal de Campdevànol. Segons els Bombers, s'havia dislocat l'espatlla.