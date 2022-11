Comissions Obreres reitera que la millor ubicació per al nou Trueta és Domeny

Després de les darreres notícies respecte als problemes de la construcció del nou Trueta a Salt, el sindicat Comissions Obreres (CCOO) reafirma la necessitat de fer el nou campus de salut als terrenys de Domeny, a Girona. Segons recorda CCOO, la Regió Sanitària de Girona és "prou gran per mantenir dos grans hospitals", separats territorialment de tal manera que donin cobertura tant a la zona nord com a la zona sud. Fa uns anys, també alertaven del col·lapse viari que es viuria a la sortida de l’autopista Girona Sud, així com les dificultats urbanístiques en l'adquisició de terrenys, a més de tenir en compte que hi ha una part d'aquests que són inundables. Finalment, des del punt de vista laboral, volien mantenir i fer créixer la plantilla de professionals, i no tenir cap pèrdua en aquest sentit.

En els darrers dies, després de més d’un any que la Conselleria i el Departament van prendre la decisió de construir el nou Trueta a Salt, al costat de Santa Caterina, corroboren una sèrie de complicacions, que ja van anunciar, entre les quals hi ha el retard que es produirà pels processos urbanístics, la modificació de la sortida de l'autopista, problemes d'accessibilitat dels usuaris i complexitat per una sola porta d'urgències. Finalment, el sindicat recorda que van treure el tema a la Junta de Personal, on l’opció del Trueta a Girona va ser votada per 15 vots a favor i 8 en contra. També va guanyar aquesta opció a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya i van recollir 11.000 signatures en format presencial, que el sindicat va entregar al Departament de Salut. "Totes aquestes pors i incerteses van ser negades rotundament per la Conselleria de Salut però el temps ens ha donat la raó", admeten fonts del sindicat a aquest diari.