El Kaissa Ould Braham és una activista algeriana que, des d’Olot, ha volgut aportar el seu gra de sorra per a facilitar la detecció precoç del càncer de mama en el col·lectiu de dones algerianes, que lamenta que viuen «completament estigmatitzades». «Les dones algerianes que pateixen càncer de mama es queden al carrer, els seus marits les fan fora de casa i ho perden absolutament tot», lamenta Ould Braham, que denuncia que s’ha convertit en un «problema de salut pública» amb «greus» conseqüències socials. «Les assenyalen, les anomenen ‘mig dona’ o ‘dona tallada’».

Però el problema, apunta, és que per a evitar sentir-se rebutjades, opten per amagar-ho. «No van al metge perquè tenen por i, quan hi van, moltes vegades ja és massa tard i els queda poc temps de vida», lamenta. De fet, apunta que la taxa de mortalitat per aquest tipus de càncer se situa al 50%. Amb aquest pretext, juntament amb dos companys de classe (Joaquim Delgà i Alejandra Caldas) van decidir dedicar el seu projecte final del Grau Superior de Tècnic de Laboratori Clínic i Biomèdic que han cursat a l’institut La Garrotxa a crear un engranatge per a rebaixar la taxa de mortalitat. Per a dur a terme el treball de camp, s’han reunit amb investigadors de l’Hospital Clínic i de l’Hospital del Mar de Barcelona.

El treball, doncs, ha plantejat la creació d’un laboratori de biòpsia líquida per al càncer de mama a Barcelona, un emplaçament que Ould Braham recorda que «només està a 50 minuts en avió d’Alger, la capital d’Algèria». L’equipament, que han batejat com a BeRCALAB (que dona nom als gens BRCA1 i 2, «els més mutats en càncer hereditari», però també significa ‘prou’ en amazic), referint-se a «prou mortes». El laboratori «s’encarregaria de subministrar tubs amb un reactiu a l’interior que es poden conservar a temperatura ambient a un hospital especialitzat en càncer de mama d’Algèria, que recolliria mostres de sang de les dones que vulguin o s’hagin de fer la prova i després ens els tornarien a enviar a Barcelona per a analitzar-los», explica. «Aïllarem el plasma i extraurem l’ADN per a buscar cfDNA (ADN lliure circulant a la sang) mitjançant la tècnica de PCR digital», especifica. I és que «els gens responsables del càncer de mama estan identificats a la sang», explica. A més, Ould Braham també defensa que es tracta d’una prova «ràpida», que també vol reduir les llistes d’espera per a obtenir el resultat, «que van des dels 15 dies als 3 mesos». «En només 7 dies tindríem el resultat», assegura. A més, també s’hi suma «l’elevat cost del cribratge», que s’eleva als 150 euros «només per la mamografia».

A diferència de la biòpsia de teixits o de proves diagnòstiques com la mamografia, l’ecografia de mama o la ressonància magnètica, «aquest test sanguini garanteix la confidencialitat de les pacients». En aquest sentit, assegura que «fins ara les dones havien d’entrar al quiròfan per a practicar-los la biòpsia i tota la família se n’assabentava, però en canvi amb aquest sistema ningú sabrà que s’han fet la prova», assenyala. A més, defensa que la biòpsia líquida permetria «un major cribratge i per tant una major detecció precoç», a més d’un «canvi en la sensibilització».

Tot i això, són conscients que no poden arribar a tot el país. «La superfície d’Algèria és cinc vegades Espanya, però la idea és començar per la capital i la perifèria, on es concentra gran part de la població».

El projecte ha estat distingit amb els XI Premis Jordi Pujiula, però Ould Braham afirma que aquest «és només el primer pas».