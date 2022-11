Girona ja té 12.213 ciutadans europeus inscrits per votar a les properes municipals

Les comarques gironines ja tenen, a hores d’ara, 12.213 ciutadans de la Unió Europea residents a la província que s’han inscrit al cens electoral per poder votar a les properes eleccions municipals, previstes pel 28 de maig de 2023. Girona és una de les províncies de tot l’Estat amb un major nombre de residents europeus inscrits, ja que també és una de les que compta amb més habitants d’origen estranger, sobretot gràcies a la seva proximitat amb França. Així doncs, es tracta de la novena província amb un major nombre de peticions.

Però el Govern espanyol també enviarà comunicacions a 8.149 residents europeus més que viuen a les comarques de Girona i que encara no s’han registrat per votar. I és que, malgrat tenir-hi dret, aquest vot s’ha de sol·licitar expressament, cosa que es pot fer a través de la seu electrònica de l’INE -si es disposa de certificat digital- o bé anant directament als ajuntaments on estan empadronats, on se’ls facilitarà un imprès elaborat per l’Oficina del Cens Electoral. Aquest imprès també es troba disponible a la seu electrònica de l’INE i el ciutadà el pot omplir abans d’anar a l’Ajuntament. El plaç perquè aquest col·lectiu pugui manifestar la seva voluntat de votar finalitzarà el 30 de gener de 2023.

Tot i que no hi ha dades corresponents a les comarques gironines, a nivell de tot Espanya les nacionalitats que tenen un major nombre d’electors ja registrats per a les properes municials són Romania (105.696), Itàlia (56.953) i Alemanya (39.092). Es tracta, també, de les nacionalitats on està previst enviar més comunicacions per si es volen registrar. Per províncies, Madrid, Barcelona i Alacant són les que compten amb més registrats i també són on s’enviaran més comunicacions.

A tot Espanya, actualment hi ha 331.328 ciutadans europeus ja registrats per votar i està previst enviar 451.397 comunicacions per correu.