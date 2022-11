Renfe: «Les obres s’han fet quan hi havia més viabilitat per garantir el transport alternatiu»

Per què Renfe va decidir començar les obres que han de permetre el pas de trens per la futura estació de la Sagrera, i que tants inconvenients estan provocant als usuaris gironins, a mitjans del mes de setembre i no durant els mesos de juliol i agost, quan la demanda d’usuaris baixa? Aquesta és la pregunta que el diputat gironí al Congrés Sergi Miquel ha formulat al Govern espanyol, i que recentment ha obtingut resposta per escrit. Segons l’executiu estatal, la decisió es deu a diversos motius: per una qüestió de planificació, perquè si s’haguessin començat més tard haurien hagut de durar més i també perquè, començant el 17 de setembre, hi havia una millor viabilitat per als plans alternatius de transport.

Els treballs per fer passar els trens procedents de Girona per la Sagrera avancen a bon ritme i han d’acabar el 10 de desembre, però mentrestant molts gironins es queixen perquè els allarga considerablement el temps de trajecte. Renfe, però, indica que els treballs no es van poder fer durant l’estiu perquè abans s’havien de resoldre diversos problemes de planificació: «La línia Barcelona-Granollers no es podia traslladar al seu traçat definitiu sense que abans hi hagués resolt el nou traçat de la línia Barcelona-Mataró, i que s’hagués completat també el desviament de col·lectors que travessaven el corredor ferroviari al nou col·lector de la Rambla Prim», expliquen. A més, indiquen que d’aquesta manera s’han pogut coordinar amb Rodalies i el Metro per poder garantir plans alternatius de transport.