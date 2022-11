Les empreses del sector serveis van liderar l'any passat la recuperació postcovid a les comarques gironines, segons l'Informe Territorial de la demarcació de Girona, presentat per la Diputació. Després que la covid obligués a tancar, l'any 2020, un 6,7% de les empreses gironines, l'any passat la xifra va tornar a créixer un 3,3%. Així doncs, al tancament de 2021 hi havia 27.510 empreses a les comarques gironines, dada que evidencia una recuperació respecte el 2020, que es va tancar amb 26.632, però que encara es troba per sota la de 2019, quan n'hi havia 28.529. Tot i això, l'informe de la Diputació apunta que s'està recuperant la dinàmica dels últims anys abans de la pandèmia.

Segons aquest estudi, fet amb dades de 2021, la quantitat d'empreses ha crescut en tots els sectors econòmics, però l'augment ha estat especialment accentuat en el sector serveis (3,6%), seguit de la construcció (3,2 %), l’agricultura (2 %) i la indústria (0,8 %). En aquest sentit, el sector serveis manté el seu clar predomini a la demarcació pel gran nombre d'empreses que engloba: 21.157 (és a dir, un 76,9% del total). Aquest tipus d'empreses han crescut a totes les comarques gironines, però ho han fet especialment a la Cerdanya (9,2%) i el Baix Empordà (5,5%). Pel que fa a les empreses vinculades a la construcció, al Pla de l'Estany és on han experimentat un major creixement: un 14%, pràcticament el doble que el Ripollès, la segona comarca amb un major increment en aquest àmbit (6,2%). Pel que fa a l'agricultura, la seva evolució ha estat molt variable en funció de la comarca: al Ripollès, les empreses del sector primari han crescut un 40%, mentre que a la Cerdanya s'han reduït un 21,4%. Finalment, les empreses del sector industrial de la demarcació també han crescut, però en menor mesura, amb el 0,8 %: creixen en totes les comarques excepte al Pla de l’Estany (-1,5 %) i la Selva (-0,4 %). La pandèmia va fer tancar un 6,7% de les empreses de la província de Girona El vicepresident de la Diputació, Pau Presas, considera que les dades "mostren un teixit empresarial gironí dinàmic i que ha recuperat, en molts casos, el nivell prepandèmia". Malgrat tot, també alerta que "el context d’incertesa econòmica, els efectes de la inflació i el preu de subministraments com el gas i l’electricitat poden afectar aquesta bona evolució". És per això que defensa que cal que "el sector privat i les administracions continuem treballant de forma coordinada per mantenir els llocs de treball i el benestar a les comarques gironines".