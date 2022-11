El PSC ha criticat, a través d'un comunicat, que el Govern de la Generalitat només ha invertit una quart part dels diners que el Govern espanyol li ha concedit procedents dels fons Next Generation per incentivar les energies renovables.

En aquesta nota de premsa, els socialistes expliquen que, encara que la data límit per publicar les convocatòries era el 20 de setembre de 2021, el Govern català no ho va fer fins l'1 de desembre, però a partir de llavors es van produir "diferents problemes que van impedir que funcionés amb normalitat fins al 10 de gener de 2022". A més, segons indiquen, entre el 8 de juliol i el 16 d'octubre d'aquest 2022 la Generalitat ha publicat diferents resolucions d'atorgament d'aquests incentius, però "més del 80% de les sol·licituds no han estat resoltes".

Segons el PSC, el govern de la Generalitat va presentar una proposta de sis programes per aquests ajuts europeus, i se li va atorgar un pressupost de 221,6 milions d'euros. Però a hores d'ara, indiquen, les resolucions d'atorgament només són de 42,9 milions d'euros, és a dir, un 19,39%. Per tant, segons denuncien els socialistes, el 80,6% de les resolucions "no han estat atorgades".

I malgrat que el procés va començar el 29 de juny de 2021 i la data límit del procés era de sis mesos, ja n'han passat més de quinze. Segons les seves dades, el Programa 1, del «Sector Serveis», ha emès una resolució d’aprovació del 28,08% del seu pressupost total; el Programa 2, «Altres sectors productius», el 23,31%; el 3, "Emmagatzematge i indústria", el 5,38%; el 4, «Residencial, administracions i tercer sector», el 9,51%; el el 5 «Emmagatzematge Residencial, administracions i Tercer sector», el 24,55%; i el 6, «Renovables, tèrmiques, Residencial», el 15,07%. A més, denuncia que "a data 18 d’octubre, tots els atorgaments encara estan paralitzats, perquè al web no existeix l’enllaç per realitzar el tràmit de justificació dels treballs executats".