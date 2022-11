"Els boscos estan condemnats a cremar i els focs seran cada cop més difícils d'apagar"

Aquest estiu hem tingut l’exemple perfecte de tots aquells fenomens meteorològics dels quals la comunitat científica porta temps avisant-nos que van associats al canvi climàtic: calor extrema, una sequera persistent i severa, episodis de fortes pedregades com la de la Bisbal... i, si no s’actua per canviar les coses, la situació acabarà essent crítica per als boscos, tant catalans com gironins. «S’ha demostrat que les hipòtesis d’anys enrere han acabat essent certes, i si persisteixen les sequeres endèmiques tard o d’hora els boscos cremaran: si no és ara serà d’aquí a un any, o cinc, o deu, però els boscos estan condemnats a cremar i els incendis costaran més d’apagar», va assenyalar dijous el bomber i artista Marc Sellarès. Sellarès va participar, juntament amb la investigadora del CREAF Mireia Blanqué, en el diàleg "Inundacions, incendis i emergència climàtica. Com canviaran els ecosistemes i la costa?", organitzat per l’Observatori Social de la Caixa a Girona i que va estar moderat pel divulgador científic Raül Toran.

Sellarès va lamentar que els boscos pateixen un gran «estrès hídric»: cada cop hi ha més vegetació, menys aigua, els boscos estan menys cuidats perquè no se’n pot treure rendiment econòmic i, segons va apuntar Blanqué, les pluges són més irregulars. Això fa que, malgrat tots els avenços tècnics, cada cop sigui més difícil aturar els incendis.

Però tot i la dificultat de la situació actual, Blanqué va defensar que no s’ha de donar tot per perdut, sinó que hi ha coses a fer per ajudar els boscos a adaptar-se al context extrem del canvi climàtic. Una d’elles, va indicar, és estudiar com reduir les densitats d’alguns boscos, com per exemple els de pins: «Hem d’acabar amb la idea que no es pot tallar cap arbre: a vegades és necessari per fer una millor gestió, reduir el risc d’incendis o afavorir la biodiversitat», va indicar.

Sellarès, per la seva banda, va defensar que «les decisions hi són, però si no es posen en pràctica, no serveix de res». Per al sergent de bombers, la clau és «donar valor al territori i recuperar el mosaic agrícola» que ha desaparegut en els darrers anys, així com tenir el sotabosc més net. Un mosaic que, segons van apuntar tant ell com Blanqué, es podrà recuperar amb una major consciència del consum de proximitat i amb més ajudes per als pagesos com a gestors del territori. Sellarès, per contra, va lamentar que el model econòmic capitalista actual aposta pel creixement econòmic malgrat que vagi en detriment del medi ambient.

Segons van alertar tots dos, el canvi climàtic també tindrà conseqüències per als ecosistemes socials, ja que es produirà un increment de les migracions: «Si el continent africà és el que més patirà la sequera, és lògic pensar qe la gent no es quedarà allà, i tampoc sabem què passarà aquí al mediterrani», va indicar Blanqué. Un escenari que, segons va admetre, «pot semblar ciència-ficció, però també ho semblava el canvi climàtic».

Per acabar la seva intervenció, Sellarès, que a banda de bomber és artista, va donar a conèixer algunes de les obres que ha realitzat per conscienciar sobre el canvi climàtic. Una de les més conegudes és el Bosc de les Creus, amb la qual va voler simbolitzar la mort dels boscos i que va tenir repercussió arreu del món. A partir d’aquí, també ha fet obres a les platges per conscienciar sobre l’arribada d’emigrants a la costa o per donar a conèixer les «ferides»dels boscos davant el pas de persones o vehicles. Segons va anunciar, el seu proper muntatge el farà a Tarragona amb el títol l’Antàrtida ens visita. El seu objectiu serà mostrar fins on arribarà el nivell del mar quan es desfaci l’Antàrtida.