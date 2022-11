Impulsada per la Fundació Esclerosi Múltiple amb la col·laboració de Bonpreu i Esclat, la 15a edició de la campanya Una poma per la vida ha aconseguit recaptar 8.404€ gràcies a la venda de 5.603 pomes solidàries, tant físiques com virtuals. Una xifra que arriba als 47.872 euros al territori català. Els fons recaptats amb aquesta campanya solidària es destinaran íntegrament a la recerca i l’acompanyament de les persones amb esclerosi múltiple des del moment del diagnòstic.

“És molt gratificant veure com any rere any anem conscienciant a la ciutadania sobre la realitat de la malaltia i contribuint a la recerca. Cada vegada som més, els que de manera altruista col·laborem per arribar a tots els racons del territori per donar servei directe a gairebé 2.000 persones d’arreu de Catalunya. Unint forces és com millor acompanyem i com més ajudem”, explica Rosa Masriera, directora executiva de la Fundació Esclerosi Múltiple.

“Una poma per la vida” es va organitzar el dissabte 22 d’octubre als supermercats Bonpreu i Esclat de tota Catalunya, on més de 400 persones voluntàries van animar als clients a comprar les pomes solidàries i de proximitat de les comarques de Lleida i de Girona a un preu simbòlic d’1,5 euros, a més de difondre la tasca que realitza la Fundació amb les persones que conviuen amb aquesta malaltia neurodegenerativa.